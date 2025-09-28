戦後80年となることし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、今を戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。終戦後、博多港などには、日本が進出し「外地」と呼ばれたアジア太平洋地域から、多くの日本人が引き揚げてきました。その中には性暴力を受け、子どもを身ごもってしまった女性もいました。過酷な戦争の事実に向き合います。

福岡県筑紫野市の河島悦子さん（88）は、50歳までおよそ15年にわたり、福祉相談員をしていました。支援していた女性から打ち明けられたことが、今も忘れられません。





■河島悦子さん（88）「被害者よね。戦争をしに行ったんじゃないけれどね。向こうの教員に行ってくれと頼まれて。」

■河島さん

「ここなのよね。」



その女性はかつて、福岡市内に住んでいました。戦時中、現在の中国・東北部、旧満洲で教員をしていたといいます。



終戦直前の1945年8月9日。ソ連は日ソ中立条約を破棄し、旧満州や朝鮮半島北部に軍を侵攻させました。敗戦で無法地帯と化した現地では、略奪や暴行が横行しました。日本人女性たちは、性暴力という危険にもさらされました。

教員だった女性は、開拓団の人たちと引き揚げる途中、ソ連兵や中国兵による性暴力を受けたといいます。独身で、他の女性たちの身代わりになった。河島さんは女性からそう聞かされました。



■河島さん

「手向かいしたら撃つぞと銃を突きつけて、みんなを殺すと言うのです。みんなを守るために言いなりに。」



開拓団の人たちの命を守ったはずの女性。しかし、彼女に向けられたのは冷たい視線でした。



■河島さん

「子どもが、先生と言ってそばに来たら、お母さんが汚らわしい、こっちに来なさいと。よく言うなと思ったね。命の恩人よね。だけど戦争は、そんなに人の心を、周りが見えなくなるほど。」



戦後最大規模の引き揚げ港だった福岡市の博多港。ここから139万人余りの日本人が祖国の地を踏みました。



博多港に向かう引き揚げ船の中で配られたチラシには「不幸なる御婦人方へ」と書かれています。性暴力を受けた女性を念頭に、温泉地の医療施設に向かうよう呼びかけています。

その施設は、現在の福岡県筑紫野市にありました。跡地には水子地蔵がまつられています。ここにあったのは「二日市保養所」です。終戦翌年の3月から1年半だけ存在した、中絶手術を行うための医療施設です。



性暴力を受けた引き揚げ女性たちの妊娠は、当時「不法妊娠」と呼ばれました。二日市保養所では、記録が残る9か月間だけで「不法妊娠」の女性218人を受け入れたということです。

二日市保養所はどのようにして開設に至ったのでしょうか。その経緯を知るために訪れたのは、静岡県浜松市です。



朝山紀美さん（83）の父親は、引き揚げ者のために力を尽くした医療グループの一員でした。



■朝山紀美さん（83）

「引き揚げてくる人たちがどういう状態でというのを（公的な医療の）態勢ができるのを待っていられなくて、父たちは組織だって手分けして役割を決めた。」

朝山さんが2歳の頃の家族写真です。当時、朝鮮半島南西部で暮らしていました。父親の山本良健さんは、現在の韓国・ソウルにあった京城帝国大学出身の小児科医でした。



終戦からまもなく、同じ大学の出身者らが始めた医療活動に加わりました。彼らがいち早く動き出したのは、敗戦後に一変した「外地」の過酷さを肌で感じていたからです。



■朝山さん

「栄養失調は死に至ること。目が溶けて腸が崩れて。そんなことを考えていた医者たちなのよね。」



深刻な栄養失調と同時に課題として浮かび上がったのが、性暴力を受けた女性たちの妊娠でした。

医療グループは国の出先機関にかけ合うなどして、二日市保養所を開設します。中絶手術を行った2人の医師や看護師、助産師にも京城帝国大学の関係者が多くいました。



■朝山さん

「父たちは、自分たち京城帝国大学の関係者だけで初めから終わりまでして。それは強制されたことではない事柄。」

朝山さんの父、山本良健さんは、医療グループが博多で立ち上げた引き揚げ孤児の養育施設「聖福寮」で、寮長を務めていました。「聖福寮」で一時期暮らしていた朝山さんは、ある女の子のことをよく覚えています。



■朝山さん

「（髪や目の色が違う子は）1人だけ。母親が20日前に産んだ子を聖福寮に連れてきて、預かってもらえないかと言って土下座して泣いて。そういう人はいっぱいいると思う。育てられないじゃないですか。」



性暴力を受けた女性が引き揚げ船で出産した。朝山さんは寮の関係者からそう聞かされました。



二日市保養所の跡地では年に一度、水子供養祭が営まれています。



消してはいけない無言の叫び。今も静かに伝え続けています。

