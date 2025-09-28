¶ÍÌî²ÆÀ¸¡¢ºÇ¿·ºî¤Ç½÷ÃµÄå¡¦Â¼Ìî¥ß¥í¤¬20Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼å¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×
¡¡½÷ÃµÄå¡¦Â¼Ìî¥ß¥í¤¬¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÆ®¤¤¤¬º£¤³¤³¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÍÌî¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï·æºî¥Î¥ï¡¼¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎºÇ½ªËë¡ª¡¡
¡¡¥Ï¥ë¥ª¤Ï²Æì¤Î°åÂçÀ¸¡£ÁáÄ«¤Î¹ñÆ»¤ò¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò¤³¤¤¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÙ¶¯¤â¥Ð¥¤¥È¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹¹¥ÀÄÇ¯¤Î¥Ï¥ë¥ª¤ÎÀ¸³è¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£
ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¡È¼ç¿Í¸ø¤Ï¼ã¤¯¡É¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿
¡¡¥Ï¥ë¥ª¤Ï¡¢ÀÖ¤óË·¤Î¤È¤¤ËÊì¡¦¥ß¥í¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ²Æì¤ËÍè¤¿¡£¥ß¥í¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ë¥ª¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡¢Éã¤Î¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤º¡¢Í§¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤â¶Ø»ß¤·¡¢Êì»Ò¤Ï¡ÈËú¤ÎÃæ¤ÇÂ©¤òÀø¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÉÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥ë¥ª¤â20ºÐ¡£Ëú¤ÏÇË¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥í¤Ï²¿¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥Ï¥ë¥ª¤ÎÉã¿Æ¤ÏÃ¯¤«¡£ÈëÌ©¤Ï½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï²áµî¤ËÁÌ¤ë¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤À¤³¦¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Êì¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ©»Ò¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡£¶ÍÌî²ÆÀ¸¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡Ù¤Ï¡¢°µÅÝÅªÇ÷ÎÏ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤ò¥°¥¤¥°¥¤°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡32Ç¯Á°¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê½÷ÃµÄå¥ß¥íÃÂÀ¸¡£½÷À¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤ÎÀè¶î¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Â¼Ìî¥ß¥í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1993Ç¯¤Î¡Ø´é¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë±«¡Ù¡£¤³¤Î¤È¤¥ß¥í¤Ï32ºÐ¡£µÁÉã¤Î»Ä¤·¤¿¿·½É¤Î»öÌ³½ê¤Ë½»¤ß¡¢Âç¶â¤È¶¦¤Ë¾Ã¤¨¤¿¿ÆÍ§¤ÎÂ¼è¤ê¤òÄÉ¤¦¡£²Ì´º¤Ë°Ç¤ËÄ©¤à¥ß¥í¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Ë¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷ÃµÄå¤¬¸½¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Íâ1994Ç¯¤Î¡ØÅ·»È¤Ë¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿Ìë¡Ù¤Ç¥ß¥í¤Ï¡¢¼ºí©¤·¤¿AV½÷Í¥¤ÎÁÜº÷¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¡£¶È³¦¤Î°ÅÉô¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤¬¡¢ÈÜÎô¤Êæ«¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÍÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¤³¤í¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤ÏÃËÀ¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤ì¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤¬ÅÔ²ñ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢ÃµÄå¤ß¤¿¤¤¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é½ñ¤¤¤¿ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¡È¼ç¿Í¸ø¤Ï¼ã¤¯¡É¡ÈÃË¤È¿²¤ë¤Ê¡É¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀÆÉ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë½÷À¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¤¤ì¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤¬·ù¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤³¤ÇÃµÄå¥ß¥í¤òÎ¥¤ì¡¢1997Ç¯¡ØOUT¡Ù¤ò¼¹É®¡£ÊÛÅö¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯¼çÉØ¤¬É×¤ò»¦¤·¡¢3¿Í¤ÎÃç´Ö¤È»àÂÎ¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊºîÉÊ¤À¡£¡ØOUT¡Ù¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¨¥É¥¬¡¼¾Þ¤Î¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1999Ç¯¤ËÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø½À¤é¤«¤ÊËË¡Ù¤Ï¡¢¾ð»ö¤ÎºÇÃæ¤ËÍÄ¤¤Ì¼¤¬¾Ã¤¨¡¢ºá°´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÌ¼¤òÁÜ¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Åö½é¥ß¥í¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¥ß¥í¤ò¤Ï¤º¤·¤ÆÁ´ÌÌ½ñ¤Ä¾¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢½÷À¤Î¿´Íý¤ò¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÉÁ¤¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥ß¥í¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤âÂç¤¤¯¡¢2000Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¾¯½÷»þÂå¤Î¥ß¥í¤ò´Þ¤àÃ»ÊÔ½¸¡Ø¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤ò¾å°´¡£
¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÏÈ¤ËË°¤¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¼¡ºî¡Ø¥À¡¼¥¯¡Ù¤Ï¡¢¤â¤¦¥ß¥í¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤ä¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¥ß¥í¤ÎÀ¤³¦¤òÇËÌÇ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ô40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß38ºÐ¤È2¥ö·î¤À¤«¤é¡¢¤¢¤È2Ç¯Â¤é¤º¤À¡Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ø¥À¡¼¥¯¡Ù¤Ï¡¢2002Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥ß¥í¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÉ¼Ô¤ò°¢Á³¤È¤µ¤»¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼å¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í
¡¡¥ß¥í¤Ï¾ðÇ°¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢ÄÉ¤Ã¼ê¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£Â©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¤¥»¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÎÇË²õÎÏ¤Ï¶¯Îõ¤À¡£
¡ÖÆÉ¤ßÄ¾¤·¤Æ¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿À¤³¦¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡×
¡¡½ñ¤¤¤¿ËÜ¿Í¤â¤¢¤¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¡£¶ÍÌî¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼Ò²ñ¤ä¾ï¼±¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤¯¤é¤ï¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤ò½ñ¤¯¤È¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¡È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é»¶¡¹¸À¤ï¤ì¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¹ÓÌî¤ËÍç¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºî²È¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï¤â¤¦Á´Á³Ê¿µ¤¤À¤±¤É¡×
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥¹¥¡¼¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤¹»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£
¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÆÍ¤È´¤±¤ë¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥À¡¼¥¯¡Ù¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ø¥À¡¼¥¯¡Ù¤Ç²õ¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÀ¤³¦¤À¤¬¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÁð¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥ß¥í¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤àÁªÂò¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥í¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£20Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤é¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡20Ç¯¸å¡¢¥ß¥í¤Ï¡Ø¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡Ù¤ËÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¡£
¡Ö¥ß¥í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤À¤È¶ÍÌî¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÉÔ°Â¤ÊÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Îíõ½ä¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼å¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²Æì¤ËÍè¤Æ°ÊÍè¡¢¥ß¥í¤È¥Ï¥ë¥ª¤Ï¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ß¥í¤ÈÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢20Ç¯´ÖÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÕÌÜ¤Îµ×·Ã¡¢Æ±À°¦¼Ô¤ÎÍ§Éô¡¢ºßÆüÂæÏÑ¿Í¤ÎÅ¢¤Ê¤É¤¬¥ß¥í¤òÁÜ¤·½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
½÷À¤Ï¸ÉÆÈ¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤
¡ÖÈà¤é¤Ï¡Ø¥À¡¼¥¯¡Ù¤Ç¡¢¥ß¥í¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ß¥í¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»¦¿Í¤òÈÈ¤·¡¢·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¸¥ó¥Û¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÃË¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Ï¥ë¥ª¤Ï¡¢¥ß¥í¤È¶¦¤Ë½ÉÅ¨¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¬¤é½Ð¼«¤òÃÎ¤ê¡¢¼º°Õ¤Î¤É¤óÄì¤ËÍî¤Á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ì´Ó¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤ë½÷À¡£
¡ÖÃË¤Î¿Í¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Ò¤È¤ê¡£»ä¤ÎÊì¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢²ÉÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í§¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ï¸ÉÆÈ¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡£¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡°¦¤¹¤ë¥¸¥ó¥Û¤ÈÂ©»Ò¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥í¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡£¥Ï¥ë¥ª¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ®¤¤¤ò¤·¡¢¥ß¥í¤ÏÂ©»Ò¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤Ë¡¢¶Ã¤¤Î¥é¥¹¥È¡£¡Ø¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡Ù¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¶ÍÌî¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ÈÈþÍÆ¥Ð¥ì¥¨¡É¤È¤¤¤¦ÂÎÁà¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£Ì¼¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤Î¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢¤â¤¦30Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µ¤Ë3Æü¡£Ë»¤·¤¤¤È½µ1¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÈÉáÄÌ¤Ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
