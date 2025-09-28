「育児が大変」「仕事が大変」…”大変さアピール”に隠された夫婦の本当の気持ちって？

国内外のいろいろな家族への取材から、「実用的なヒント」をギュギュッと詰めた、ワンオペ育児本の決定版『ワンオペ育児モヤモヤ脱出ガイド 「つかれない家族」になるための31のヒント』より、ワンオペ育児の簡単ヒントをご紹介！

「大変さアピール」の奥には本当の気持ちがある

「育児が大変」「仕事が大変」、どちらもその通りなのに、「こっちのほうが」と比べ始めると、争いが勃発！ まずは相手の何が大変なのかを聞いてみましょう。

ちなみにわが家の場合は、夫がかなり忙しいうえに猛烈に働きたい性格。そういう部分を私は応援も尊敬もしていたので、育児初期は夫の仕事を完全優先させていました。でもその結果、体調を崩したりいろ〜んなことがあって話し合いに至り、私の考え方を変えていった、という経緯があります。

当時の私は「家事育児より夫の仕事のほうが大変なんじゃないか」という考えで自分の首を絞めまくっていました。自分だって仕事しているのにね……。

私は私でやりすぎでしたが、「自分のほうが大変!」とケンカ口調でまくしたてることについても、スムーズな話し合いの妨げにもなることもあるのではないか、とずっと違和感を覚えていたので、今回の話を描いてみました。

怒りの奥には他の感情が隠れている

とにかく、人の「大変さ」は他人が決められるものではありません。だから、自分の大変さも、相手の大変さも、どちらも切り捨てない。それは夫婦で話し合いをするときに覚えておいたほうがいい大切なことのような気がするのです。

そして、もうひとつ覚えておきたいのは、パートナーがただ怒っているだけに見えても、実際はそれだけではない場合が多いということ。なぜなら「怒り」はいろんな感情にフタをしてしまうから。怒りの奥には、たいてい「さみしさ」「つらさ」「むなしさ」「悲しみ」などが隠れているのです。家庭でのコミュニケーションの理想は、そういう見えない部分をお互いにケアできること。なかなか難しくて、私も実行できていないのですが、自戒を込めて描いてみました。

