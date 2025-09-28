その優しさがあなたを壊す？振り回される人が知らない”手抜き”の極意

「今のあなたは限界の一歩手前かもしれません」――精神科医・藤野智哉が日々の診療で感じるのは、多くの人が限界の一歩手前まで自分を追い込み、すり減っているという事実です。最新刊『「ちゃんとしなきゃ」が止まらないあなたに贈る 頑張れない日の休み方レッスン』（ワニブックス刊）では、気を張りすぎている人に、精神科医の観点から、睡眠の質が心身の回復に直結すること、そして「正しい休息の取り方」を丁寧に解説している。

人間関係に濃淡をつける

私たちは日々、数え切れないほどの人と関わりながら生活しています。家族、友人、同僚、取引先、近所の人々――こうした人間関係は、ある意味で私たちの人生を豊かにするものです。しかし、すべての人と深く付き合い、細かく気を配っていては、心も体も疲弊してしまいます。そこで意識したいのが、「ハブとなる人」です。

ハブとは自転車の車輪の中心部のこと。つまりみんなの中心にいる人ですね。ハブとなる人を強く意識すると何かといいことがあります。

「人を選ぶ」というと、どこか冷たい響きがあり、罪悪感を覚える人もいるかもしれません。しかし、私たちは無意識のうちに、すでに人間関係に優先順位をつけています。

例えば「親友」と呼べる存在がいる一方で、「顔見知り」のような関係もあります。友人を紹介するとき、すべての関係を細かく説明することはなく、ただ「友達」とひとくくりにするでしょうが、人間関係に重みの差があることはごく自然なことですよね。

現代社会は、SNSやチャットツールなどの発達によって、常に誰かとつながっている状態が続いています。

だからこそ、「関わる相手を選ぶ」という発想が重要になります。自分にとって特に大切な人、いわば「ハブ」を決め、その人との関係を重点的にケアするのです。

この「ハブとなる人」という考え方は、メールのCC機能にも似ています。会社のやり取りで、すべての関係者に直接メールを送るのではなく、キーパーソンとなるひとりに伝えれば、自然に情報が回ることがあります。

人間関係も同じです。全員と均等にやり取りしようとするのではなく、重要な人物とだけきちんとつながっていれば、周囲との関係もおおむねスムーズに回っていくものなのです。

優先順位を決めることは、ストレスの軽減にもつながります。

自分が望んだわけではないのに、「こうあるべき」という期待を押し付けられると、途端に疲れてしまいます。

しかし、自分が大切にする相手を明確に決めておけば、その他の人に何を言われても深く傷つかなくなります。「自分はこういう人間だ」という軸を持ち、必要以上に応えないという姿勢があなたの心を強くするのです。

「期待していたのに裏切られた」と怒る人がいますが、それは多くの場合、相手の一方的な期待が原因です。こちらが特別な思い入れを持っていない相手に、無理に応え続ける必要はないのです。ハブとなる人を中心に、限られた人間関係を深く育むほうが、長い目で見ても豊かな関係を築くことができます。

これはつまり人間関係の手抜きですね。

手抜きと聞くと悪いイメージを持つかもしれませんが、全員に100％のエネルギーを注ぎ続けるのは不可能です。むしろ、限られた人にだけ本気で向き合い、他の人には必要最低限の対応をするほうが、結果として良いバランスを保てます。

SNSのタイムラインには、接点のない人たちの言葉や価値観が次々と流れていきます。それらをすべて気にしていませんよね。大切なのは、「どの情報を受け取るか」。それは人間関係も同じです。

無数の声に惑わされるよりも、「誰の言葉を大切にするか」をしっかり選ぶことが重要なのです。

人間関係を手抜きすると、意外なほど心が軽くなります。

「全員に好かれなくていい」と思えるだけで、日々のストレスがぐっと減るでしょう。それは決して冷たい行為ではありません。自分の心を守りながら健やかに生きるための現代の知恵なのです。

自分を高く評価しすぎない

「少し休んだほうがいいですよ」と誰かに言われたとき、素直に「そうですね」と言える人はあまりいません。特に、まじめで責任感の強い人ほど、「私が休んだら仕事が回らなくなる」「代わりがいないから無理です」と即座に口にします。その言葉の奥には、「この仕事は私にしかできない」という思いが隠れています。

もちろん、その責任感は素晴らしいものですが、心や体が限界に近づいているのに、「自分は倒れるわけにはいかない」と思い詰めるのは違います。

認知行動療法の過程で物事を現実的に捉え直す「再評価（リフレーミング）」という考え方をすることがあります。例えば、明日あなたが会社を休んだとします。「プロジェクトが遅れるかも」という不安は、「しんどい頭で考えるより、頭を休めじっくり検討し直したほうが結果的に良いものができるかも」と捉え直せばいいでしょう。

「クライアント対応に支障が出るかも」という不安も、「事前にどうしておけばクライアント対応に支障を出さないようにできるか」という視点で考えることで休みの邪魔をしないことも可能です。

過去に、同僚が突然体調不良で１週間ほど休んだときのことを思い出してみてください。確かに社内は一時的にバタついたかもしれませんが、最終的にはみんなでカバーし、何とかなりました。つまり、「自分にしかできない」と思っていた仕事なんて、案外そんなことないのです。

認知行動療法の過程で、「最悪のシナリオをあえて想像」してもらうことがあります。

不安や恐怖を漠然と抱えるより、「もし本当に最悪の事態が起きたらどうなるか？」「その確率は？」と一度しっかり考えてみるのです。

例えば、「仕事を休んだせいで職を失った」ときのことを考えてください。

職を失う不安があるなら、そこから「失職したらどんな選択肢があるか？」を考えます。失業保険、貯金、家族の支援、そして再就職。現実的な道筋が見つかるはずです。考えていると実際にそんなことが起きて、そこに至る確率の低さにバカらしくなってくるはずです。

まあこれは極端な例ですが、おばけが苦手な人に、「夜中におばけに出会ったらどう思う？」と聞くと「最悪」と言うでしょう。では、なぜ最悪なのかと聞くと「殺されるかも」と答えます。

でも、それって現実の人間関係と何が違うのでしょう？

この人は結局、おばけが怖いのではなく、「襲ってくるかもしれない得体の知れない事象」への恐れがあるということがわかります。だとしたら、出会う確率のより高い人間の方がよっぽど怖いわけで、見えないものへの恐怖はどんどん萎んでいきます。

心の中にある不安も同じですね。最悪を直視すると、意外にも「そこまで最悪ではない」と気づけるのです。

自分を休ませられない人は、「他人に迷惑をかけたくない」「期待に応え続けたい」と思っている。それは「自分が今のポジションにいるのは、頑張ってきた結果だ」という強い自負があるからでしょう。

あなたが頑張ってきたことに疑いの余地はありません。ただ、それが「頑張り続けないと価値がない」という自己評価をしているとしたら、それは危険です。

「頑張っている自分に価値がある」という思い込みをまずは見直しましょう。それはつまり、自分を少しだけ現実的に評価することです。

「私が休んでも会社は回る」

「数日仕事をサボっても誰かがどうにかしてくれる」

多くの場合、それは事実です。私たちはスーパーマンじゃないのだからそれでいいのです。これまで誰かを助けてきた経験があるのなら、あなたが助けてもらう日だってくるでしょう。それは恥ずかしいことではありません。

＊

さらに〈精神科医が教える、頑張りすぎの末に待つ“心身クラッシュ”を防ぐ方法〉の記事では、そもそもストレスとは何なのか、そして「休むこと」をポジティブに捉えるために必要なことなどが書かれています。

