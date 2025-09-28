アルツハイマー型認知症の２つの新薬「レカネマブ」と「ドナネマブ」…家族が感じる、その「効果」と「検査費用」は？

治療前におこなわれる検査は?

前回の記事で説明したように、レカネマブ／ドナネマブによる治療を受けるためには、軽度認知障害または軽度認知症と診断された後に、MRI検査、およびPET検査または髄液検査を受ける必要があります。

MRI検査の結果、脳浮腫や5個以上の脳微小出血、脳表ヘモジデリン沈着症、1センチメートルを超える脳出血が認められる人は治療の対象になりません。

脳浮腫とは、水分だけが血管外に滲み出て、周辺の脳組織が水浸しになった状態です。ヘモジデリンは赤血球に含まれる鉄分由来の物質で、ヘモジデリン沈着は過去に出血が起きたことを示す所見です。

レカネマブ／ドナネマブによる治療の副作用のなかで、最も注意すべきものが脳浮腫と脳微小出血、脳出血であり、治療前にそれらがすでに生じている人は対象から外れます。また、MRI検査で脳外傷の跡、脳出血・脳梗塞の跡などを認める人は慎重に扱われます。

次に、PET検査または髄液検査によって、脳内にアミロイドβが沈着していることを確かめます。

前述のとおり、レカネマブ／ドナネマブは脳内のアミロイドβを取り除くことで効果を発揮する薬なので、脳内にアミロイドβが蓄積していることが証明されなければ、治療は受けられません。

PET検査は核医学検査の一つで、検査薬を静脈注射した後に画像を撮影します。苦痛は少なく、安全な検査です。

検査費用は、保険収載されている核種を使う場合は3割負担で4万5000円、1割負担で1万5000円程度です。ただし、検査できる医療機関がごく限られているので注意が必要です。

髄液検査は腰から針を刺し、髄液を採取して検査します。若干の痛みをともないます。腰椎麻酔という下半身の手術でおこなわれる麻酔法と同じ穿刺法です。

1割ぐらいの人に、検査後の数日間にわたって頭痛が残ることがあります。髄液検査は、実際にレカネマブ／ドナネマブ治療を受ける病院か、または事前検査で別の病院で受けることができます。検査費用は健康保険の適用範囲です。

血液検査でアミロイドβを検出する検査も研究されていますので、近い将来、血液検査によって両薬の治療が受けられるようになることが予想されます。

治療期間や治療効果は？

レカネマブは2週間に1回の注射（点滴）をおこない、18ヵ月まで治療が続きます。

ドナネマブは4週間に1回の注射（点滴）をおこない、12ヵ月経過した時点でPET検査によってアミロイドβの除去が確認されると治療は終了します。確認されない場合には、18ヵ月までおこなわれます。

ドナネマブ治療では、6〜7割の人が12ヵ月で治療を終了しています。

アミロイドβが減少する

治療をおこなうと、二つのかたちで効果が現れてきます。

一つは、脳内に溜まっていたアミロイドβが減少・消失します（【図】治療によるアミロイドβの減少：レカネマブの場合／ドナネマブの場合）。PET検査や髄液検査で確認できます。

病気の進行を7〜8ヵ月遅らせる

もう一つは、病気の進行をある程度抑えることができます。

治療を受けた人（治療群）は、治療を受けなかった人（プラセボ群）と比較して、病気の進行が約3割遅くなると報告されています（【図】治療後の症状の変化：レカネマブの場合／ドナネマブの場合）。

すなわち、病気の進行を7〜8ヵ月遅らせる効果があります。

期待できる薬

残念ながら、「記憶力が改善した」「判断力が改善した」など、認知症症状の改善を自覚することはできませんが、軽度認知症の人の場合、家族は日常生活上の変化を感じとれることがあります。

家事をするための家電を使えるようになった、必要なものを探し出せるようになった、時事問題や最近の話題で話ができたなどです。

こうした面で、レカネマブ／ドナネマブの両者ともにかなり期待できる薬であると思われます。どちらを用いるかについては、担当医と相談して決めましょう。

両薬ともに、投与開始後はMRIを含む各種の検査が定期的におこなわれます。治療が終わった時点で、患者が「もっと治療を続けたい」と希望すると、新規の患者として再評価され、治療継続が可能になることがあります。

やむをえない事情で治療が中断した場合、治療再開を希望すれば再開可能です。ただし、各種検査を実施したうえで、可否が判断されます。

