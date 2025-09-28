U20日本代表がW杯初戦で見事な完勝！ 船越優蔵監督「プラン通りに選手がやってくれた」
FIFA U−20ワールドカップチリ2025のグループA第1節が27日に行われ、U−20日本代表がU−20エジプト代表に2−0の勝利。試合後、船越優蔵監督がフラッシュインタビューに登場した。
今年2月に行われたAFC U20アジアカップ中国2025でベスト4入りを果たし、4大会連続12度目のU−20ワールドカップ出場を決めたU−20日本代表。迎えた同大会初戦ではU−20エジプト代表と激突した。試合は29分に市原吏音のPKでU−20日本代表が先制すると、48分には石井久継が追加点をマーク。そのまま2−0で終了し、若き“サムライブルー”が白星発進を飾った。
U−20エジプト代表戦を振り返った船越監督は、「しっかりとプラン通りに選手がやってくれた。すべてプラン通りに進んだ試合」と高く評価。開催国チリと対戦する次節に向けては、「まだ何も決まっていないので、ここからまずは回復して、またこの地（今節の会場『エスタディオ・ナシオナル』は今大会決勝の舞台）に戻って来られるように。しっかり回復するだけ」と語っている。
次節は30日に行われ、U−20日本代表はU−20チリ代表と対戦する。
