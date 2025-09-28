ÀõÌîÂóËá¡¢ºÇ²¼°Ì¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤òµß¤¦ÃÍÀé¶â¥´¡¼¥ë¤ò´ÆÆÄ¤¬¾Î»¿¡ª¤¿¤À¡¢Éé½ý¸òÂå¤Ë
ÀõÌîÂóËá¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é6»î¹ç¾¡Íø¤Ê¤·¡Ê2Ê¬4ÇÔ¡Ë¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè7Àá¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
Á°È¾37Ê¬¤ËÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ÏÀõÌî¡£Ì£Êý¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎäÀÅ¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¡ØDiario de £Íallorca¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÀõÌî¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ËÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥é¥µ¥Æ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡ÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºÇ²¼°Ì¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢»Ø´ø´±¤Ï¤É¤ì¤Û¤É°ÂÅÈ¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£Êý¸þÀ¤ò¸«¼º¤¤¡¢ºÇ°¤Î»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡£¡ÊÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ë¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï¤ª¤½¤é¤¯º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¹â¤ÎÏ¢·È¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡¢Áê¼ê¤ò½Ð¤·È´¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØAS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥é¥µ¥Æ´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¡£¥¿¥¯¡ÊÀõÌî¡Ë¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¡¢Ì£Êý¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ï¢·È¥×¥ì¡¼¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È»¾¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤¿¤À¡¢º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÀõÌî¤Ï¡¢¸åÈ¾20Ê¬¤¹¤®¤ËÂ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËºÂ¤ê¹þ¤à¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¸òÂå¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÀõÌî¤Ï2024Ç¯9·î°Ê¹ßÆüËÜÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¾õÂÖ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£