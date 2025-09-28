「日本の方がはるかに良い」「アジアの誇りだ」日本快勝、韓国敗戦で韓国のファンは羨望＆嘆き「エジプトをおもちゃのように扱っていた」【U-20W杯】
現地時間９月27日にチリで開幕したU-20ワールドカップの初戦で、船越優蔵監督が率いるU-20日本代表がエジプトと対戦（グループA）。２−０で快勝を飾った。
29分に齋藤俊輔が獲得したPKを主将の市原吏音が決めて先制した日本は、48分にもショートカウンターからMF石井久継が狙い澄ましたコントロールショットを突き刺し、追加点を奪取。最後まで相手に主導権を渡さなかった。
一方、同じ時間にキックオフされたグループBの韓国対ウクライナは、前者が１−２で敗れた。
そのため、この２試合を速報を伝えた韓国サイト『naver』では、次のような声が上がった。
「日本はアジアの誇りだ」
「こんな実力だから日本と全く比較できない」
「闘志のない韓国サッカーは終わりだ」
「日本の方がはるかに良かった」
「日本が羨ましい」
「日本は東アジアの希望だ」
「優勝は日本だ」
「日本はエジプトをおもちゃのように扱っていた」
日韓で明暗が分かれる結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】チリで開幕するU-20ワールドカップに挑むU-20日本代表招集メンバーを一挙紹介
