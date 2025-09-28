「介護問題を解決して！」…婚活専門家が中年記者を叱咤する「リアルすぎる助言」

「このまま一人ぼっちは嫌だ……」。酔いが回るとブツブツと結婚願望を口にする中年独身記者に、徹底的に婚活のリアルを直視してもらった。

前編記事『「年下希望は修羅の道よ」…「婚活の鬼」植草美幸が独身中年記者をブッタ斬り』より続く

続いての相談者は野球担当歴30年のベテラン・O西記者（57歳）。好きな女性芸能人は美保純、趣味は文楽鑑賞だ。

相手の希望年齢は40〜60代。その他の項目でも、高望みしている要素はない。今回は問題なさそうだが……。

植草：最初に申し上げますが、還暦近くで初婚というのは厳しいです。本気で婚活しないとまず無理でしょう。

いきなりの植草節炸裂。そして植草さんは、シニア婚活ならではの視点から、こう辛口アドバイスを送った。

植草：ひとつ気になっているのが、O西さんは大阪出身で、現在は東京にお住まいということ。今、ご両親はお元気なのですか？

O西：父が2年前に亡くなりました。85歳の母は、今大阪で一人暮らしです。自分か弟が面倒を見ることになるのでしょうが、まだ元気なので具体的には決めていません。

植草：そこをハッキリしてからでないと、お相手も見つかりません！シニア婚で、親が存命の場合は介護が必ず問題になります。ご兄弟様がいらっしゃるなら、誰が面倒を見て、誰がお金を出すのかを話し合っておくべきです。

こちらでは、仮交際（見合いで良い印象を持った二人が、真剣交際に向けてデートを重ねる「お試し交際」）の間に親の介護問題は必ずお二人で話し合ってもらいます。50歳を過ぎているのに、まだ親御さんの介護問題が解決していないと「幼稚な人」と女性から判断されるでしょう。

O西：女性は合理的に物事を考えるのですね……。わかりました。善処いたします。

植草：あとね、相手の希望身長の部分に「2m以下ならOK」とあるのが気になるのですが、ウケ狙いですか？

O西：い、いえ。今までお付き合いした人が割と背の高い人が多かったので、私よりも高くても良いという意味です。

植草：なるほど。だとしても普通はそんなこと書きませんから、プロフィールを見た女性からは「かなり変わった人」と警戒されてしまうでしょう。O西さんの感覚が少しズレているということです。ここも削ってください。

O西：はい……。

O西によると、少しでも興味を持ってもらうために「2m以下」と書いたという。厳し過ぎる指摘に落胆していた。

O西：ほかに何か、女性から気に入られるために今からできることはありますか。

植草：まず、白髪は染めたほうがいいです。中高年の男性の中には、「若作りは逆効果なのではないか」と思う人が多いようですが、それは間違い。「自然体」が求められるというのは夢物語です。そんな人は一生結婚できません。

O西：…………。

「中高年の口臭ケアは必須です」

こうしたアドバイスが実を結び、交際に発展しても、そこから先に進めなければ意味がない。交際中に注意するべき点を教えてもらおう。

まず、中高年の男性は「エチケット」に少しでも気をつかってほしいと植草さんは強調する。

「特に口臭です。若い男性の多くは歯ブラシを携帯して、食後にトイレで歯磨きをしています。加えて、うがいタイプのマウスウォッシュをする人もいます。これは最低限の嗜みですし、手抜きをする人は簡単にフラれますよ」

また、デート中の会話にも、中高年のみならず、すべての男性に覚えておいてほしい鉄則があるという。

「絶対に女性には『同調』してください。否定なんてもってのほかですが、相談にも答えを出してはいけません。女性は寄り添ってほしいだけ。話を聞いて『そうなんだ』『大変だったね』と言っておけばいい。

でも、話半分で受け流すのもダメ。前のめりになって真剣に話を聞き、どうしても意見を言いたいときは『その考え方でいいと思う。でも、こういう発想もあるかもね』で止めておく。

変に悩みを解決しようとすると、否定的な男性だと思われるだけ。女性の悩みを解決して成婚した人は一人もいません。覚えておいてください。女性の話に『正論』と『アドバイス』はいらないのです」

相槌にもテクニックがあるという。それは「あいうえお」「はひふへほ」の10の頭文字を使うことだとか。

「『ああ〜！』（共感）、『いいね！』（肯定）、『うん？』（聞き返す）、『ええ！』（驚く）、『おお〜！』（驚嘆）、『はぁ〜』（感心）、『ひゃー！』（驚く）、『ふうん』（深く頷く）、『へえ！』（感心）、『ほお！』（納得）です。感情を込めて言えば、どんなシーンでも使えます」

植草さんの辛口アドバイスを糧に、結婚を考えている方はパートナー探しに邁進してみてはいかがだろうか。

【もっと読む】『【既婚者限定マッチングアプリ】「夫が子供にばかり目を向けるから」…人妻たちが暴露する「私たちがアプリを始めた理由」』

「週刊現代」2025年09月29日号より

【もっと読む】【既婚者限定マッチングアプリ】「夫が子供にばかり目を向けるから」…人妻たちが暴露する「私たちがアプリを始めた理由」