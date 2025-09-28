孔子は「聖人君子」ではなく、「偏屈でプライドの高い哀れなナルシスト」だった！？…儒教創設者の実像

中国人は何を考え、どう行動するのか？

儒教は宗教ではない

重ねて言うが、儒教は宗教ではない。孔子は「神のことは語らなかった」と『論語』（述而第七）には書かれている。「いまだ生のことも分からないというのに、なぜ死のことなど分かるか」とも孔子は述べている（同・先進第十一）。

中国政府は今世紀に入って、「孔子学院」を世界中に設置していった。2004年にソウルに設立したのを嚆矢として、翌2005年には日本の立命館大学に設立した。2024年時点で、世界157ヵ国・地域に573ヵ所。日本では立命館大学や早稲田大学など12大学に設置されている。

だが孔子学院は、宗教的な教会ではなくて、教えるのは中国語と中国文化だ。フランスのアリアンス・フランセーズやドイツのゲーテ・インスティトゥートをまねたものである。「孔子」の名称は、いわば借り物であって、別に「習近平学院」でも構わない（受講者はだいぶ減るだろうが）。

迷走を続けた孔子の人生

それでは、儒教は宗教でなくて何なのか？ 一言で表すなら、人生を聡く生きるための道徳である。

以下、儒教の創設者である孔子の生涯を、『史記』孔子世家（吉田賢抗著、明治書院、1982年）から追ってみる。

孔子は紀元前553年（552年説もある）、魯の国（現・山東省曲阜県）に生まれた。父母とも幼少期に死に、貧困の中で成長。倉庫の出納係や牛馬の飼育係を務めた。

その後は不明な点が多いが、35歳くらいの時に周の首都・洛陽へ行って礼学を学んだ。その時、道教の創始者である老子の教えを請うたことになっている。その話は後述する。

続いて斉の国に行き、統治者の景公に面会した。景公が気に入って部下にしようとするが、別の部下に暗殺されかけて帰国した。ほかにも人生で何度か暗殺の危機に遭っている。

再び紆余曲折を経て、五十代になってようやく、魯の定公によって、中都という地域の地方長官（宰）に任命された。そこで土木長官（司空）、司法警察長官（大司寇）を務めた。

53歳の頃、魯と斉が和睦し、「夾谷の会盟」（紀元前500年）が行われ、これに随行した。だが和睦の席で、斉側が楽奏や芝居を催したことで、孔子は「不謹慎だ」と激昂。出演者たちの手足を切断させた。

56歳の時、魯を離れて、以後計8ヵ国を外遊。最初に住んだ衛では、「私を用いてくれたら三年で国を成功に導くのに」と嘆いたが、無視された。外遊の中で、「私は1ヵ所に垂れ下がる苦瓜のようにはなりたくない」とも弟子に吐露している。

そのくせ、弟子に仕官の呼び声がかかると嫉妬。「自分は野牛でも虎でもないのに、なぜ広野をさまよっているのか」と嘆息した。

結局、約14年を経て、69歳で魯に帰国。魯でも重用されず、紀元前479年に73歳（74歳説もある）で死去した。当時としては異例の長寿だ。

晩年まで惑い続けた偉人

このように孔子の人生を追うと、偉大な聖人君子というより、偏屈でプライドの高い哀れなナルシストである。「吾れ十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順がう。七十にして心の欲する所に従って、矩を踰えず」―この有名な人生訓も、いささかしらじらしく聞こえてくる。

それでも『史記』の著者・司馬遷は、魯の国の跡を綿密に取材したうえで評している。

〈孔子の時代は、周の王室は衰微し、礼楽がすたれ、『詩経』も『書経』も欠けていた。孔子は、夏・殷・周三代の礼に関するものを探し求め、古書伝記を順序立てて整理し、編纂した。弟子は三千人を数えた。

天下の君主から賢人に至るまでの人物はまことに多い。その世に在るときは繁栄しても、没するとそれで終わってしまう。孔子は無官庶人の身でありながら、その教道は十余代にわたって伝わり、学者はこれを宗家として尊崇している。天子・王侯を始めとして、みな孔夫子を標準として折中している。まことに至聖というべきである〉

孔子の教え

少し歴史を整理してみよう。紀元前1100年ごろに興った周王朝（西周）は、紀元前770年にいったん崩壊。王朝の権威を復興させるべく、都を東の洛邑（現・洛陽）に移した。

それでも周王朝（東周）の弱体化は止まらず、いくつもの国（地域）が分裂する春秋時代となった。さらに紀元前403年に、中原に位置する晋が、韓・魏・趙の三国に分裂したことで、完全に群雄割拠の戦国時代となる。最後は紀元前221年に、秦が中国全土を統一した。

孔子が生きた時期は、中国が春秋時代から戦国時代に突入していく過渡期だった。世は混乱し、親子や兄弟でも殺し合うような殺伐とした時代である。

そんな中で孔子は、故郷の魯に、西周草創期の秩序だった理想社会を取り戻したいと希求したのである。その熱い想いが、孔子の教えをまとめた『論語』に貫かれている。

以下、『論語』（金谷治訳注、岩波文庫、1963年）から、興味深い教えをピックアップしてみる。なお、すでに日本の学校教科書にも出ている有名な語句は省いたこと、および多少の独断が混じっていることを、ご寛恕願いたい。

「人の己れを知らざることを患えず、人を知らざることを患う」

自分が無名であることよりも、無知であることを恥じよと諭している。これは孔子が、遅咲きでなかなか芽が出ない自分に言い聞かせた言葉のようにも思える。

「君子は争う所なし」

ほかにも似たような言い回しで、「戦争を慎む」「軍旅のことはいまだ学んでいない」「君子は謹厳だが争わない」などと述べている。『論語』を通して平和主義が貫かれているところは、当時としてはかなり先駆である。「君子は争うところなし」の後に「ただし弓術の勝負は除く」と続くのはご愛嬌か。

「君子は食を終うるの間も仁に違うこと無し」

食事中もつねに、最も重要な規範である「仁」のことを忘れるなと説く。孔子様と会食したら気を遣いそうだ。

「君子は徳を懐い、小人は土を懐う」「君子は義に喩り、小人は利に喩る」

不動産やビジネスの利益よりも、道徳や信義が大事だと説く言葉だ。だが、こうした経済や人間の物欲を軽視する儒教の風潮は、中国よりも日本の武家社会や朝鮮の両班（貴族）社会に影響を及ぼしたように思えてならない。

「これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず」

「如かず」は「及ばない」の意。『論語』の中で私が最も好きなフレーズだ。

「人と歌いて善ければ、必らずこれを反えさしめて、而して後にこれに和す」

孔子の音楽好きは、『論語』の随所に表れている。もしいまの世に生きていれば、カラオケ大好きおじさんだったろう。

「吾れ未だ徳を好むこと色を好むが如くする者を見ざるなり」

「色」とは美女のこと。「美女よりも徳を好む男を見たことがない」と嘆いているのだ。それはそうでしょうと反論したくもなる。ちなみに孔子は妻帯者だったし、息子・孔鯉もいた。

「食らうには語らず、寝ぬるには言わず」

食事中と就寝前は無言を貫けとの教え。孔子家は、さぞかし暗い家庭だったろう。

「君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」

優れた人物は、人と調和しながらも、同化はしない。一方、つまらない人物は、安易に同化するが、真に人と調和することはない。これは納得できる。

「過ちて改めざる、是れを過ちと謂う」

こちらも納得できる。

「子生まれて三年、然る後に父母の懐を免る。夫れ三年の喪は天下の通喪なり」父母が死んだら三年間の喪に服せという有名な孔子の教え。これは嬰児の時、三年間親に世話になった恩返しという意味なのだ。

「唯だ女子と小人とは養ない難しと為す。これを近づくれば則ち不孫なり。これを遠ざくれば則ち怨む」

いくら古代とはいえ、強烈な女性差別発言である。こうした女性差別は、儒教が重視する『礼記』の「三従の教え」にも表れている。すなわち、「（女性は）家では父に従い、嫁いでは夫に従い、夫が死んだら息子に従え」（在家従父、出嫁従夫、夫死従子）である。

以上だが、日本人が多大な影響を受けた儒教の教えと、孔子個人とは、やはりある種の乖離を感じる。

その後、儒教は中国で、「科挙」（587年から1905年まで続いた官吏登用試験）の科目として引き継がれた。一方、日本および朝鮮半島では儒教が「変形」していった。その最大の要因は、南宋の儒学者・朱熹（1130年〜1200年）が唱えた朱子学が輶盛したからだ。

朱子学は、純粋なオリジナルの儒学ではなく、仏教と道教の要素を取り入れた「三教合一」の産物である。宋代には、「援仏入儒」「援道入儒」（仏教・道教の助けを得て儒教を発展させること）が流行し、北宋三派、南宋二派に枝分かれしていった。その中で、理学を集大成して朱子学としたのが朱熹だった。

朱熹自身の生涯も浮沈に富んだもので、朱子学は周辺諸国でももてはやされた。まず朝鮮で国学となり、日本では江戸時代に正学となった。徳川幕府が受け入れたのは、何よりも「社会や家庭の秩序を重んじる教え」だったことが大きい。明治以降は儒教が軍国主義と結びついた。

朱熹は、人間の最高の姿は完全なる「理」を体現した状態であるとし、ひたすら「理」を追求するのが人間の道であると説いた。「理」は「真理」「倫理」「道理」など、「物事の完全に正しい姿」である。

その対極にあるのが「気」であり、「物事の濁った不正な姿」である。人間は「完全な理の姿の赤子」として生まれるが、成長と共に世相にまみれて「気」に汚染されていく。そのため、「気」を「理」に変える修行を積んで、理想的な人間と国家を形成するというのが、朱子学の教えである。

これを、本家の中国も仰天するほど生真面目に取り入れたのが朝鮮（1392年〜1897年）だった。その前の高麗が仏教国だったことへの反発もあったものと思われる。

朝鮮半島における朱子学については、『韓国は一個の哲学である』（小倉紀蔵著、講談社現代新書、1998年）に詳しい。韓国哲学の専門家である小倉氏によれば、現在の韓国人・北朝鮮人の一切の行動パターンは、朱熹が説いた理気学によって説明がつくという。もしかしたら朱熹は、草葉の陰で照れているかもしれない。

