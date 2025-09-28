「助けて！私の腕が私を殴ってくる…」訪問診療医がみた、ブレインフォグで悩む45歳女性看護師の奇妙な症状

ブレインフォグが長期化して

「自分の声なのに、他人の声に聞こえる」

「文字がただの記号にみえて、なぜか文章が読めない」

看取りの医者・平野国美氏は「訪問診療を続けていると、現行の医療知識では理解が及びにくい症状を、ある時を境に訴える患者と出会うことがある」と話す。

実際に苦しんでいる患者からすれば、「本当のことなのに、なんでわかってくれないの？」という思いは当然でてくるが、精神的なものとして片付けられてしまっている症状も多い。

近年では、新型コロナウイルス感染症に罹患後に現れる「ブレインフォグ」と呼ばれる症状が有名だろう。正式な医学的名称ではないが、集中力や記憶力の低下、思考力の鈍化といった、まるで脳に霧がかかったような状態を指す。

『70歳からの正しいわがまま』の著書でもある平野氏が、コロナ感染後に「見えない手」に苦しんだ患者のリアルをリポートする。

新型コロナ感染症が広がり始めた当初は、ブレインフォグが理解されず、うつ病や慢性疲労症候群と誤診されるケースも多かった。解決の糸口も見つからないまま、精神安定剤を投与され、いたずらに時間だけが過ぎていった方も多い。

休職中の看護師、田中由美さん（45歳・仮名）は、新型コロナウイルス感染症に罹患後、「ブレインフォグ」が長期化して、生活に支障がでていた患者だった。当初は疲労感だけだったが、その症状は半年以上残存し、悪化と軽快を繰り返しているうちに手足が麻痺していき、歩行はおろか、起立することも、食事の際に箸を使うのも難しくなっていった。

夫の熱意で原因が判明

そこで総合病院で治療することになったのだが、当初、精神疾患が疑われたという。しかし夫が、

「コロナにかかる前の妻に、メンタルの問題はなかった。必ずどこかに悪いところがある。なんとか調べて欲しい」

と喰い下がり、転院を繰り返した末の３度目の入院先の神経伝導検査で異常が見つかり、CIDP（慢性炎症性脱髄性多発神経炎）と診断され、治療が開始されていった経緯がある。

CIDPとは末梢神経の脱髄性の変化を原因とする病気で、手足の筋力低下やしびれを引き起こす難病だ。急性期に進行するギラン・バレー症候群に対し、CIDPはゆっくりと慢性的に進行するため、発見が遅れることも珍しくない。夫の熱意が無ければ診断に至らなかっただろう。

私が由美さんと関わることになったのは、そのCIDP治療後のことだ。ずいぶん回復して退院が決まったものの、依然として手足は麻痺して日常生活にも不安が残るとの事で、訪問診療を依頼された。

彼女の退院にあわせて、初めて自宅を訪れると、訪問看護もリハビリも導入され、介護ベッドや歩行器が置かれていた。「まだ年齢も若いので社会復帰を目指したい」というご夫婦の、病気に立ち向かうための前向きな意思を感じた。

そして通い始めて３ヵ月――。リハビリや訪問看護からの報告も順調なものばかりとなり、私の仕事も内服薬の調整をする程度にまで落ち着いた頃、異変は起きた。

「先生、助けてください！ 妻が『私の腕が私を殴ってくる』と言い出したんです」

患者の夫がはそう訴えたのだ。

