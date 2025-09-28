「３本目の腕がとうとう私の首を絞めてきました。私、殺されるのでしょうか？」……透明な腕に襲われる女性看護師の訴え【看取り医のリポート】

「私の腕が私を殴ってくる」

医療現場では、にわかには信じられない症状を、真剣に訴える患者が時々現れる。

コロナ感染後にブレインフォグの症状に悩まされた後、CIDP（慢性炎症性脱髄性多発神経炎）という難病により、手足が麻痺してしまった休職中の看護師・田中由美さん（45歳・仮名）もそのひとりだという。

退院から3ヵ月――、その異変は起きた。

6000人以上の患者とその家族に出会い、2700人以上の最期に立ち会った看取りの医者・平野国美氏が、周囲に理解されにくい症状で悩む患者たちのいまをリポートする。

深夜2時――。由美さんの夫から臨時往診の依頼があった。奇妙な依頼だった。

「先生、助けてください！ 妻が『私の腕が私を殴ってくる』と言い出したんです」

夫は確かにそう言った。車を走らせ彼女の自宅に向かうと、夫と、高校生の娘さんが、由美さんのベッドサイドに立って待っていた。二人の表情は複雑だった。

「『私の腕が私を殴ってくる』とはどういうことでしょう？」

「先生、言葉で説明しても信じて貰えそうもないので、私が撮った動画をみてください」

娘がスマホの動画を見せてきた。

見えない手が襲う

動画の中で眠っていた由美さんは、悪夢にうなされているようだった。

「腕が……腕が痛い。誰か……助けて。どうにかして」

うなされる由美さんに夫がどちらの腕かと尋ねると、

「そこじゃない、見えないの？ もう一つあるでしょう！」

そう叫んだあと、由美さんはかっと目を開き、天井に向かって別人のような形相で叫んだ。「ここよ、胸の下から、もう一本腕が生えているでしょう！」

彼女は麻痺した右手を不自由そうに動かして、人差し指で自身の胸の中央を指さす。もちろん、そこに腕らしきものはみえない。不思議な動画だった。

夫と娘の話では、由美さんは２週間ほど前から、この存在しない腕の痛みを訴えていたという。しかし家族は悪夢で寝ぼけたか、妄想のたぐいだと思ったようで、由美さんもそれで納得して、私たちに報告していなかったそうだ。

ところが、この夜は由美さんが激しく訴え、「誰も私を信じてくれない」と絶叫し、娘と喧嘩までしたため、「ただごとではないから先生に診て貰いたかった」と夫は言った。

「私、殺されるのでしょうか？」

彼女の身に何が起きているのか――。

精神疾患なのか、あるいはブレインフォグからくる新たな症状なのか。答えが見つからないまま深夜３時を回った。由美さんは落ち着きを取り戻し、命の問題もなさそうだったため、私は、「翌日、安定剤を用意します」とだけ伝え、帰宅することにした。

その夜から、この不思議な訴えは悪化していった。見えない腕の動きや感覚はより具体的になっていき、彼女の主訴は、「存在しないはずの３本目の腕が痛む」、「胸から生えている透明な腕が、頬を撫でてくる」という奇妙なものへと変わっていった。

後日、彼女のCIDP（慢性炎症性脱髄性多発神経炎）やブレインフォグの治療にあたった主治医である神経内科医に改めて診て貰ったが、「内科的な問題は無い」と判断し、それ以上の精査を行うつもりはないとのことだった。

残るは幻覚が出現したとして精神科受診を検討するしかないのか――。しかしCIDPに起因する重度の麻痺と感覚遮断がそれを起こしているようにも思える。であるならば、精神科を受診しても対処療法で終わり、解決には至らない気もする。

在宅医療を続ける中、どのようなアプローチで由美さんは快方に向かうのか――。解決の糸口が見つからないまま、由美さんは幻の腕の感覚を私に訴え続けた。その訴えはリハビリが進み、筋力を取り戻していくにつれて、量も内容も悪化していった。

「先生、最近、私の３本目の腕が私を殴ってくるんです……」

「３本目の腕がとうとう私の首を絞めてきました。どうしたらいいんでしょう。私、殺されるのでしょうか？」

壁が透けるほど透明

もはや、彼女の訴えは、オカルト映画の様相だった。夫も精神疾患を疑い始めた。

しかし、患者にとって自身の苦しみを周囲に理解して貰えない状況はとても辛いことである。「病は気から」というが、「理解されない」というストレスは病状を悪化させやすい。

「今、その３本目の腕は見えますか？」

と私は尋ねた。

「先生は見えないのですか？ この腕が」

「残念ながら……。見てみたいんですけどね。でも由美さんにははっきりと見えているんですね」

「見えています。壁が透けるほど透明ですけどね。でも腕自体がすごく痛いんですよ。痛みだけでも消して貰えると生活は楽になるんですけど……。消せないですかね？」

彼女の訴えは幻肢痛に近いのかも知れないと思った。交通事故や戦争、あるいは病気で手や足を失くした患者が、存在しない部位の痛みを訴える……そんな物語を聞いたことがある人は多いだろう。幻肢痛は正式な医学名もある痛みだ。

いずれにしても、たんなる妄想や錯覚などではなく、脳の神経的な異常によって引き起こされた、医学的な現象なのだとも思う。

明確な理由は見つからず

そして継続的なリハビリと治療により、CIDPによって麻痺した手足が戻っていく中で、透明な腕もまた消えていった。

由美さんは、安堵の表情でこう言った。

「先生……。あの、透明な腕の感覚は、ほとんど消えました。私への悪さをする“筋力”もないようです。でもね……まったくあの透明な腕が消えてしまうのも、なんだか寂しいんですよ。この気持ちってなんなんですかね（笑）」

治療中、AIを駆使しながら原因を探り続けたが、結局、なぜ由美さんに幻の手が現れたのか明確な理由は見つからなかった。麻痺した手足から脳への感覚フィードバックが改善した結果、脳の身体イメージの混乱は徐々に解消していったということなのだろうか。

医者としては透明な腕が消えてくれて、ほっとしている。

