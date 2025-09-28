◇サッカーU―20W杯チリ大会1次リーグA組初戦 日本 2―0 エジプト（2025年9月27日 チリ・サンティアゴ）

1次リーグ初戦が行われ、日本はエジプトに2―0で勝利し、白星発進した。

前半29分、MF斎藤が獲得したPKを主将のDF市原が決めて先制。1―0の後半3分にはMF石井が右足シュートでネットを揺らした。守備陣は市原、A代表も経験したGKピサノを中心に無失点。選手交代を有効的に使ってリードを守り抜いた。

この日の試合会場は決勝の舞台でもあるナシオナル。船越監督は試合後のインタビューで「しっかりとプラン通りに選手たちがやってくれた。まだ何も決まってないのでまずは回復してここで決勝を戦えるように」と語った。次戦は中3日で開催国チリと激突する。

▽日本の先発メンバー

【GK】ピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋）

【DF】梅木怜（FC今治）、小杉啓太（ユールゴーデン）、喜多壱也（レアル・ソシエダード）、市原吏音（大宮）

【MF】佐藤龍之介（岡山）、布施克真（筑波大）、大関友翔（川崎F）、石井久継（湘南）、斎藤俊輔（水戸）

【FW】神田奏真（川崎F）

▽日本の選手交代

【後半21分】斎藤→MF横山夢樹（FC今治）

【同28分】大関→MF石渡ネルソン（いわきFC）、神田→FW高岡伶颯（バァランシエンヌ）

【同42分】佐藤→MF平賀大空（京都）、梅木→DF森壮一朗（名古屋）