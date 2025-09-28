まるで人間の休日？ソファーでテレビを視聴する愛猫の姿がかわいすぎて14万いいね【ママリ】

猫の“くつろぎすぎ”なテレビ鑑賞姿に14万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

🐝(@catseyeeclipse)さんの投稿です。ペットは安心できる場所だと、驚くほど無防備な姿を見せることがありますよね。はちたくんはベッドに置いたクッションの上で、よく寛いでいるそう。





この日は猫とは思えない姿でテレビを見ていて…？

©catseyeeclipse

この格好でテレビ見ててびっくりした

クッションの上に座っているだけでなく、もう1つのクッションに顔までものせています。飼い主さんのお仕事が終わるのを待っているのでしょうか？リラックスしてテレビを見る姿は、まるで人間みたいですね。



このあと、はちたくんは視線に気がつき、🐝さんの方を向いた体勢に変えてくれたそうです。はちたくんは🐝さんのことが大好きで、とても信頼しているのでしょう。



この投稿はX上で216万回も表示され、14万ものいいねがついていました。🐝さんのXには、クッションに座ったり寝転がったりするはちたくんの写真が、たくさん投稿されています。きっとクッションの上がお気に入りの場所なのかもしれませんね。はちたくんの自由すぎる日常の一コマに癒される、すてきな投稿でした。

「家に帰る理由」飼い主の帰りを待つ愛犬の姿に9300いいね

フィーカの時間(@fikas_time)さんの投稿です。帰宅時に愛犬が自分を待っている姿は、愛おしいですよね。飼い主さんも帰宅するために、つい足早になってしまうのではないでしょうか。投稿者さんは「家に帰る理由」と、愛犬が出迎えた写真を投稿。



一刻も早く帰らなければと、プレッシャーを感じてしまうほどの愛犬の表情に、思わず笑ってしまいます。

©fikas_time

家に帰る理由

投稿者さんが帰宅すると、出迎えてくれるフィーカ君。しかし、何やら圧を感じる表情をしています…。ジッとこちらを見つめ、心なしか口角が下がっているように見えます。日暮れの暗さも相まって迫力を感じますね。



この投稿には「これは絶対に帰るよね、笑」「大急ぎで帰るわ」といったコメントが寄せられていました。ついこちらが何か悪いことをしてしまったと感じさせられるような、フィーカ君のお出迎え。しかし愛犬が待ってくれているだけで、うれしくなってしまいますね。心がホッとなるような、素敵な投稿でした。

あまりにもふわふわ…後頭部に7万いいね

ジョーは犬&猫と共に古民家で暮らしている(@6464prpr)さんの投稿です。猫のうしろ姿や後頭部は、まるっとしていて、とてもかわいいですよね。それに、猫はふわふわと柔らかいところも魅力です。



投稿者さんは、ある日の愛猫のかわいいリラックスタイムを、撮らずにはいられませんでした。

©6464prpr

©6464prpr

柔らかいものに柔らかいものがめり込んでる

見事に柔らかいクッションにめり込んでいる愛猫。ここの柔らかさをチェックしているのか、気持ちが良くてたまらずこの姿勢になってしまったのか、なんともかわいらしいですよね。「ぽすっ！」という効果音がハマりそうです。



この投稿に「そしてとても丸い」「4Kどころか3Dで見たい」などのリプライが寄せられました。くつろいでいる猫の姿に癒される、とてもかわいらしい投稿ですね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）