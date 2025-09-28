「権力との戦い」から「身近な悪意」まで…今夏ドラマを席巻した”復讐もの”で顕著だった男女の復讐相手の違いと見ごたえNO.1だった作品

『放送局占拠』の復讐者たち

夏のドラマでは、変わらず「復讐もの」が目立っていた。

日テレ土曜に放送していた『放送局占拠』は占拠シリーズの第3弾であるが、占拠する武装集団成員は身内の復讐のために参加していた。だいたいみんな、身内が理不尽な死に方をしてそれが隠蔽されていた。

連続殺人犯に仕立てられた恋人の無念、連続殺人犯に殺されたように見せかけられた姉妹の恨み、しごきのきつさに自殺した息子の復讐、政府関係者に轢き逃げされた恋人の無念を晴らす、などなど、武装集団に参加した人たちは「権力がらみの圧力」で真相がうやむやになった事件の被害者たちであった。

それぞれの真実が明かされ、その罪がテレビで公開されたことによって、彼らの目的は達せられたようで、最終話では、組織的な抵抗は見せずに、みんな捕まっていた。

復讐は達成され、しかし首謀者はどういう終わりにするか決めてなかったようで、そういう集団だったということだろう。

復讐ドラマの恋模様

復讐者たちは最後、みんな『明日に向かって撃て』のサンダンスとブッチのように闇雲に銃を乱射しながら身を晒して武装警察官の前に出ていって、その意図がよくわからなかったが、まあ、このドラマはほぼ「ツッコミ待ち」のドラマなので、細かいところを指摘してもしかたがもない。

銃を乱射しつつ警察に突き進み、昔のボリビアならきっちり射殺されていただろう「武装集団員」の最後は、「家族の復讐のために人生を賭けた者たち」という悲哀に満ちた描かれ方で、エモーショナルな音楽とともに、捕まっていた。

『放送局占拠』は大人数のまとまった「復讐の集大成ドラマ」だったと言える。

ほかの復讐ものとしては『リベンジ・スパイ』という大橋和也が主演のドラマが、タイトルからわかりやすくリベンジものであった。

優秀だった兄の不審な死に疑問を抱いた主人公は、兄と取り引きのあった医療系企業が怪しいと睨んで入社、社長令嬢（渋谷凪咲）に近づく。仲間にも助けられて、真相に近づいていくが、敵サイドの人間であるはずの社長令嬢のピュアさに惹かれていって、恋愛模様も展開する。

「スパイ行為と復讐と恋愛」というなかなか昭和のスパイ映画のようなゴージャスさであった。

穏やかな復讐、激しい愛

なかでも恋愛の比重が高かった。

渋谷凪咲は、今年、遅い時間帯のドラマで『私の知らない私』と『地獄の果てまで連れていく』で（特に後者で）あまりに強烈な役を演じていたので、『リベンジ・スパイ』のピュアな令嬢がいつか豹変するのではないかとちょっとどきどきしながら見てしまった。さすがに冷酷な女には豹変しなかった。最後まで純粋な令嬢を演じきっていて、これはこれで、やっぱり渋谷凪咲はタダ者ではないなとおもう。

最終話で、兄の死の真相が判明して、もっとも悪い人物は告発されたが、でも会社とは敵対しなかった。和解できるところは和解して譲って、まあ、穏やかな復讐ものであった。

『DOCTOR PRICE』も病院を舞台にした復讐ものであった。

外科医だった父が医療過誤の責任を取って自殺したが、それは病院側に責任があったのではないか。主人公（岩田剛典）はそれを究明するため、仕事を変え、金が儲かるコンサルタント業（仲介業）を始め、真相に迫る。

最終話で主人公は黒幕に迫る。ついに追い詰めたかとおもったところで主人公の事務所に公的機関からの査察が入り、万事休す。ところが、査察に入られたことによって、それによって病院の黒幕（ユースケ・サンタマリア）の悪事がすべて暴かれ、彼は捕まり、父の汚名をそそぐことができた。大逆転である。

途中ですこし勢いが落ちていたところもあったが、最終話は逆転につぐ逆転で、とてもおもしろかった。

主人公の相棒（アシスタント的バディ）であった「夜長さん」役の蒔田彩珠の存在がすごく良かった。

そして、このクールの「復讐もの」でもっとも見応えがあったのが、トリンドル玲奈の『レプリカ 元妻の復讐』だろう。

「全身整形」で、復讐を果たす

この月曜23時台のテレビ東京系ドラマプレミアム23は、この枠自体が「復讐もの枠」と言っていいくらいで、1月が「財閥復讐〜兄嫁になった元妻へ〜」、4月が「夫よ、死んでくれないか」で、復讐系の物語であった。

まあ「細かいことにツッコミだしたらキリがない」設定のドラマだらけでもあるのだが、だから何も考えずに楽しめるドラマだともいえる。

『レプリカ 元妻の復讐』は、ある女性の復讐劇である。

子供のころから、幼馴染みに「あなたはブスだね」と言われつづけ、いじめられつづけていた女性が、大人になって、同じ女に結婚相手まで奪われてしまう。

その女に復讐するため、全身整形を施し、まったく別人となって、元夫＆悪の幼馴染み夫婦の前に現れる。

二人はまったく気がつかない。

整形前に夫だった男性（木村了）は、整形した元妻に気づかず、彼女に惚れてしまって、それは彼女の復讐計画の一端だったのだが、翻弄される。

『レプリカ 元妻の復讐』の最終話前日、NHKの大相撲中継の中日ゲストに、この木村了が出演していた。

男の復讐、女の復讐

大河ドラマ『べらぼう』に出演中の木村了さんとして紹介されていたが、もちろん大河は欠かさず見ているし、木村了が「平秩東作」の役を演じているのは知っているが、ちょっと地味目の役だから、私としては、「あ、レプリカの、ちょっと間の抜けた元夫さんが相撲中継出てる」とおもってしまった。アナウンサーも「そして木村さんは、明日、最終回を迎える『レプリカ元妻の復讐』でトリンドル玲奈さんに振りまわされる元夫役を熱演されていましたね」とは聞かなかった。あたりまえだけど。

まあ、振りまわされる夫は、最終話前で出番は終わっていて、最終話は顔を見せなかったんだけどね。

全身整形をした元妻(トリンドル玲奈)は用意に用意を重ねて、幼馴染み（宮本茉由）にきっちり復讐を果たす。最終話は、幼馴染みも反撃してきて、暴力をもって彼女を制圧しようとするが、最後は白馬の王子様的存在（千賀健永）が助けてくれた。めでたしめでたし。

復讐ものとして見た場合、これは趣味の問題もあるが、私は『レプリカ 元妻の復讐』が断然おもしろかった。

『放送局占拠』『リベンジ・スパイ』『DOCTOR PRICE』はこれは男の復讐で、『レプリカ 元妻の復讐』は女の復讐で、まあ、男女というのはたまたまそういう振り分けになったのからそう名付けているまでだとおもってもらいたい、とりあえず復讐のタイプが違う。

『放送局占拠』『リベンジ・スパイ』『DOCTOR PRICE』は悪が、権力がらみ、ないしは被害者より社会的に上位にある者で、力をもって「悪事」を隠蔽しようとする。

その権力による隠蔽を暴き、真の黒幕を明らかにし、世間注目のなか鉄槌をくだす、という復讐である。

男女で異なる、復讐の“カタチ”

「権力による隠蔽を暴く」というのが特徴である。

いっぽう『レプリカ 元妻の復讐』には、権力者は出てこない。黒幕も存在しない。

討つべき仇は最初から明確で、同級生で、つまり立場が同じ者である。

同位にあるのに意味なくずっとマウントを取ってくる女で、これは程度の差こそあれ、現実にいっぱいいそうな存在である。

しかし自分には悪意しか向けられず、それは「鬼滅の刃」における鬼と同じで、最初から最後まで敵である。改心が期待できない（実際に最後まで改心していなかった）。

物語としては、こちらのほうがわかりやすい。だからおもしろい。

復讐物語に2つのパターンがあるのはいろいろと示唆的である。

「男の復讐」は、押し潰そうとする上位に向かう反権力な行動が喝采を呼ぶ。悪の集団に戦いを挑む姿勢が共感を生むようだ。

「女の復讐」は「いまそこにあるふつうの悪意」の排除である。

後者のほうがリアルである。

「反権力」の動きは、けっきょく権力の動きの裏返しでしかないところが危うい。

10月からもまた『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』など、「復讐もの」ドラマは続いていく。

なかなか見逃せない。

