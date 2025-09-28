¡Ö¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡©¥«¥á¤Î¼ê¤Î¼Ì¿¿¤Ë3.4Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ»¤Î±Ø¥¦¥ß¥¬¥á¸ø±à¡Ú¸ø¼°¡Û(@umigame_kouen)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¥«¥á¤ÎÂ­¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥¦¥ß¥¬¥áÊÝ¸î»ÜÀß¤¬Ê»Àß¤¹¤ë¡ÚÆ»¤Î±Ø¥¦¥ß¥¬¥á¸ø±à¡Û¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Ý¤¤¼ê¤È¤ªµ¤»ý¤ÁÄøÅÙ¤ËÀ¸¤¨¤ëÄÞ¡×¤È¥¢¥ë¥À¥Ö¥é¥¾¥¦¥¬¥á¤Î¤ª¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£²¿¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥¾¥¦¥¬¥á¤Î¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿Â­¤Ë¤Á¤ç¤ó¡Ä¤ÈÀ¸¤¨¤ëÄÞ

³§¤µ¤ó¤Ï¥«¥á¤ÎÂ­¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤Î¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿Æ°¤­¤äÎ©ÇÉ¤Ê¹ÃÍå¤ËÃíÌÜ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂ­Àè¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¥«¥á¤Ø¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

ウミガメ保護施設が併設する・道の駅ウミガメ公園【公式】(@umigame_kouen)さんは「太い手とお気持ち程度に生えるツメ」とアルダブラゾウガメのお写真を投稿。何とも可愛い!と反響が寄せられました。

´Ý¤¤¼ê¤È¤ªµ¤»ý¤ÁÄøÅÙ¤ËÀ¸¤¨¤ëÄÞ

¤½¤ó¤Ê¼ê¤Î»ý¤Á¼ç¤Î¥¢¥ë¥À¥Ö¥é¥¾¥¦¥¬¥á¡£

¥¢¥ë¥À¥Ö¥é´Ä¾Ì¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÎ¦À³¤Î¥«¥á¤Ç¤¹¤¬¡¢Åç¤«¤éÅç¤Ø¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿åÀ³¥¬¥á¤Î¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿åÃæÀ¸³è¤ËÅ¬¤·¤¿¿åÁß¤­¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êâ¤¯¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿ÛþËÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ­¤ÈÂÀ¤¤ÄÞ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£

¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ë¤È¶²Îµ¤ÎÂ­¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÎÚ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿Â­¡£¤½¤³¤«¤é¤Á¤ç¤ó¡Ä¤ÈÀ¸¤¨¤¿ÄÞ¤¬²¿¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÄÞ¤È¤¤¤¦¤è¤ê»Ø¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°ì¶ç¤Ç¤­¤Æ¤Æ°¦¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë½Å¤¿¤¤¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¹µ÷Î¥¤âÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤¢¤ó¤è¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¤ª¤Æ¤Æ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾¦ÉÊ²½¤òË¾¤àÀ¼¤â¤Á¤é¤Û¤é¡£

Êâ¤¯¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿ÂÀ¤¤Â­¤È¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤Î¤¾¤¤¤¿¾®¤µ¤ÊÄÞ¤Ë¥­¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤·¤¿¡£º£ÅÙ¥«¥á¤ò¸«¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡¢Â­Àè¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

µ­»öºîÀ®: minaduki23

¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë