シャンパンファイトで山本由伸を“攻撃”

まさかの怪しさ全開の姿での登場となった。25日（日本時間26日）に4年連続の地区優勝を決めたドジャースでは、試合後のシャンパンファイトで選手たちが勝利の美酒を味わった。しかし、シャンパンファイトでの大谷翔平投手の“異様”な姿がファンの話題に上がった。

ロッカールームには大量のシャンパンが用意され、デーブ・ロバーツ監督がスピーチ。大谷はゴーグルを装着し、シャンパンファイトがスタート。まずは横にいた山本由伸投手にシャンパンを浴びせた。その後は、今季も投打で大活躍した大谷が“集中砲火”を浴びた。ロハスが「MVP！ MVP！」コールを始めると、チームメートも続いた。

しかし、ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」が公開した動画での大谷の姿が話題を集めている。ゴーグルを装着し、口にコップをくわえて山本めがけてシャンパンを浴びせる大谷は、まるで防毒マスクを付けているかのような風貌だ。

SNSでは「大谷さんコップ咥えてんのw」「なんで紙コップ咥えてたん？」「翔平wwwww毒ガスマスクしてるんか思た」「明らかにやべえ生き物おって草」など、はしゃぐ大谷の姿に注目が集まっていた。（Full-Count編集部）