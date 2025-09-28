¥É·³¡¢34ºÐ¥Ò¡¼¥Ë¡¼¤È¤Î¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤òÈ¯É½¡¡ÂçÃ«¤È¡ÈºÆ¶¦Æ®¡É¡Ä25ºÐ±¦ÏÓ¤¬¹ß³Ê
µåÃÄÈ¯É½¡Ä¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ë¤ÏÂçÃ«¤È¥×¥ì¡¼
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ò¡¼¥Ë¡¼Åê¼ê¤È¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¡£¥¦¥£¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥óÅê¼ê¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹ß³Ê¤µ¤»¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ã¥½Åê¼ê¤ò60Æü´Ö¤Î¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡34ºÐ¤Î¥Ò¡¼¥Ë¡¼¤Ïº£µ¨¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç26»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢5¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.39¤È¶ìÀï¡£8·î26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ìÁ°Äó¤È¤Ê¤ë40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤ì¡¢Æ±29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£9·î1Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ìµ¬Äê¤òËþ¤¿¤¹¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2015Ç¯¤«¤é¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÂçÃ«¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢4¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.10¡£¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º»þÂå¤Î2023Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î2·å¤È¤Ê¤ë10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢º£µ¨14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ2¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.35¡£9·î19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤«¤é¤Ï4ÀïÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë