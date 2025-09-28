【北海道・釧路のメガソーラー問題】地面から下水の臭い、タンチョウ親子の横で土砂投入…！現地ルポでわかった「杜撰すぎる工事現場」の衝撃実態

国内最大の湿原を抱える釧路が、メガソーラー（大規模太陽光発電施設）建設を巡って激震に見舞われている。湿原の中で突如として始まった埋め立て工事に地元は困惑。道が中止を勧告しても事業者は建設を止めない構えだ。

国も動き出しているなか、それでも工事が止まらないのはなぜか。今後、どうなるのか。現地を訪ね、メガソーラー問題を追った。

建設現場から漂う「下水」の臭い

釧路湿原が見渡せる展望台からわずか2キロメートルの場所にあるメガソーラーの建設現場の前に立つと、時折、埋め立てた土から下水のような臭いが漂う。周囲にはなぎ倒された木々。地面に目を落とすとプラスチックの切れ端や電線といった“ゴミ”が土の中から顔を覗かせていた――。

国内初のラムサール条約登録地となった北海道釧路市の釧路湿原国立公園周辺で相次ぐメガソーラー計画。モデルの冨永愛や登山家の野口健が反対の声を上げたこともあり、全国的に関心は高まっている。

道の関係者が説明する。

「釧路市では、立地の良さや国の固定価格買取制度（FIT）の影響もあり太陽光発電がこの10年で急増し、発電容量が10KWを超えるものが約600件まで増えました。しかし、乱開発が進むと湿原の景観が悪くなる上、 絶滅危惧種のキタサンショウウオや天然記念物のタンチョウといった希少種への悪影響もある。市では一昨年に太陽光発電ガイドラインを策定し、今年5月にはノーモアメガソーラー宣言、9月には太陽光発電施設の建設を許可制とする条例案を全会一致で可決しました。ところが、規制強化を前に駆け込みで工事を進めてしまう動きがあり、その数が多いため大問題になっているのです」

特に深刻なのが特別保全区域内での開発だ。同区域は市街化調整区域のなかでもタンチョウやキタサンショウウオなど希少種5種の生息に重要なエリアで、10月1日から施行される太陽光条例で指定される。区域内では事業者による希少種への影響調査を義務化し、影響が軽微でなければ太陽光発電施設の建設を許可しない。

市によると、この特別保全区域内で17件のメガソーラー建設計画の届出があり、うち16件は大阪市の企業「日本エコロジー」による計画だという。（注：9月中旬に3件を取り下げた）。

前出の道関係者は、「計画が多いだけでなく、同社の強引な進め方には閉口する」と話す。

「工事を行う場合は役所へのさまざまな事前の届出や申請書類が必要で、不備がある場合には修正を求められます。しかし、日本エコロジーは不備を指摘しても無視や訴訟をちらつかせるなどし、ときには勝手に工事を始めてしまうのです」

それが冒頭で記した北斗地区の建設予定地だ。日本エコロジーは、国立公園からわずか100メートルほどしか離れていない市街化調整区域内にある4万2000平方メートルの敷地に、6600枚の太陽光パネルを設置する計画を市に届出。市は希少種への影響がないことを証明する調査報告書の提出を求めたが、きちんとした報告書の提出がないまま6月から工事が始まった。

小泉進次郎が動いた

工事現場はタンチョウが飛来する湿原。親子3羽が佇む横でダンプカーによる土砂投入が行われている様子が動画共有サイトにアップされると、大きな注目を集めた。動画を撮影した猛禽類医学研究所の齊藤慶輔代表が怒りの表情で話す。

「工事が始まったのは私たちの職場の隣で、初めてキタサンショウウオが発見された場所でもあります。ここにメガソーラーを作るのなら、希少種が影響を受けないようしっかりとした事前調査と評価をしないといけない。しかし、日本エコロジーはタンチョウの現地調査を行わず、専門家一人にヒアリングしただけ。オジロワシの調査も繁殖期の2月中旬から9月下旬までに行う必要があるのに、実施したのは10月の3日間のみ。希少猛禽類のチュウヒに至っては特化した調査さえ行っていません。これらの種は工事が始められた周辺に生息しているにもかかわらず、です」

危機感を抱いた市は釧路市教育委員会を通じて8月下旬、文化庁にタンチョウなどの滅失を危惧する意見書を提出。すると文化庁は翌日には、天然記念物への影響を十分に確認していない場合、事業者に原状回復を命じる可能性があるとの見解を示した。

釧路の市議会関係者が内情を明かす。

「文化庁が異例の速さで動いたのは、小泉進次郎衆議院議員と地元選出の長谷川岳参議院議員が関わっていたからです。小泉氏は環境大臣時代に国立公園内のメガ―ソーラー設置を推進したものの、貴重な自然が失われていくのを見過ごしにできなかったのでしょう。猛禽類医学研究所の齊藤氏に事情を聴きながら長谷川氏に声を掛けたのです。

一方、長谷川氏は昨年、威圧的な言動が報じられてパワハラ議員のイメージが付いているだけに、今回の意見書についても役所の関係者は相当ピリピリしていました。ただ、メガソーラー建設への対応については、逆に長谷川議員の“人柄”によって、文化庁のスピード見解につながったのです」

法律では止められない

行政側の動きはこれだけではなかった。9月2日には、無許可で工事をしたとして森林法違反で道が工事の中止を勧告したのだ。

「日本エコロジーが釧路市に提出した計画では、工事エリアのうち森林法の適用になる場所の面積は知事の許可が不要となる5000平方メートルに満たないはずだったのに、道と釧路市が現地調査をしたところ8600平方メートルもあった。

これを受けて環境省は釧路に職員を派遣して聞き取り調査を実施。浅尾慶一郎環境大臣が、国としても対応を検討すると言及する事態になりました。これ以外にも、同社は造成に際して道に届け出を出さず、盛土規制法にも違反していたことがわかるなど、違反が相次いでいます。」（全国紙社会部記者）

ところが、日本エコロジーはそれでも工事を続行する構えだ。工事を一旦停止して違反したエリアは植林するなど原状回復するものの、森林法に係らない主要なエリアに関しては10月中旬から11月に工事を再開する意向を示したのだ。これには関係者も頭を抱え、「これ以上は法律の枠内で止めることが出来ない」と頭を悩ませている。

続く後編記事『【北海道・釧路メガソーラー建設】「日本エコロジー」が地域住民についた「ウソ」と、京都で起こした「衝撃トラブル」』では、日本エコロジーによる過去のメガソーラー建設トラブル、さらに同社社長が直撃取材に語った「言い分」を詳報している。

