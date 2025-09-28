暦年贈与も自動でできる…！意外と知らない「生命保険で相続税を減らす方法」

非課税枠を活用して節税

相続税の基礎控除の額は、「3000万円＋（600万円×法定相続人の数）」で計算できる。妻と子ども二人の場合、金額は4800万円。これを超えた分に、相続税がかかってくる。少しでも相続税を減らしたいのなら、生命保険の非課税枠を使わない手はない。

死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」までは非課税となる。上記のケースだと、1500万円までの死亡保険金には相続税がかからない。ファイナンシャルプランナーで行政書士の加藤るり子氏がこう話す。

「一人あたり500万円と誤解している人も多いのですが、妻だけに全額を渡すことができます。また、父親が先立った後に、母親が亡くなるケースでもこの非課税枠は使えるので、母親も生命保険に入るといいでしょう」

実際にどういう保険に入ればいいのか。

「保険料を最初に一括で払って運用してもらう一時払い終身保険だと、マニュライフ生命には『未来につなげる終身保険v2』という商品があります。米ドル建てだと、予定利率は4％前後で、大幅なドル安などの為替変動がなければ、運用益が出そうです。為替リスクを取りたくないのなら、円建てのものを選んではいかがでしょうか」（同前）

「生存給付金付終身保険」とは何か

意外と知られていないのが、「生存給付金付終身保険」という商品だ。これは保険に入った人が生存している限り、指定された人が「生存給付金」を受け取れるというもの。

「子が毎年100万円ずつ受け取れるような契約にすることも可能で、自動的に暦年贈与できる。第一フロンティア生命に『プレミアストーリー4』という商品があります」（同前）

為替変動や解約控除に注意しながら、相続税対策に生命保険を賢く使おう。

「週刊現代」2025年09月29日号より

