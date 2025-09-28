明治時代、日本を旅したイギリス人女性が「仕上がりがよくない」と感じた「結婚式の準備をする女性」

バードが見た日本人女性の結婚式準備

日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。

世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。

日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。

イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。

彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。

19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。

たとえばバードは、通訳の伊藤と現在の青森県黒石を旅している途中、結婚式に出席する女性が化粧をするところを目撃します。日本独特の髪型やお歯黒について、バードはどのように感じていたのでしょうか。同書より引用します（読みやすさのため、改行を編集しています）。

＊＊＊

ここは気持ちのいいところで、わたしの部屋には明かりと清潔さ以外にも利点がいろいろあります。

たとえば近所の家のなかが見えるので、これから結婚式に出席する女性がお化粧しているところを見てしまいました！

既婚の女性が化粧台の前に座っています。化粧台は黒い漆塗りで、金色の桜の小枝の模様が散らしてあり、漆塗りの支柱が台の上に立っていて、磨いた金属製の鏡を支えています。

化粧台の引き出しがいくつか開けたままになっており、床には化粧道具を収めた漆塗りの小箱が置いてあります。婦人専門の髪結いが女性のうしろにいて、髪を梳かし、分け、結わえています。髪は日本女性すべてがそうであるように黒くてつやつやしていますが、細くもなければ長くもありません。

髪形は構築物で、正真正銘の工芸品です。頭頂部で髪は３インチ［約7.5センチ］離して両側ふたつを分けます。あいだの髪を梳かして櫨（はぜ）の実から採った香油で固め、額から高さを2インチ上げます。残りの両側の髪はそれぞれうしろへ梳かし、紙ひもでゆるく結わえます。そのあと漆塗りの長い箱からかもじを幾房か取り出し、香油と固いパッドを使ってふつうのなめらかなまげを結います。そしてそこへ髪を環にしたり弓形にしたりしてつけ足し、金色を散らした藍色の縮緬の小切れを編み込みます。飾りとして、鼈甲製の太くて四角いかんざしを一本、全体に通るように挿します。

髪形の種類は決まっています。女の子の年齢に応じて変わり、既婚婦人と未婚婦人の髪形にはほんの少し違いがあります。頭のてっぺんで両側の髪を取り分けるところとまげはまったく変わりません。髪を固めるのは必要なことで、戸外に出ても帽子はかぶらないのです。結った髪は一週間かそれ以上崩れずにもち、これは木枕のおかげです。

髪結いの仕事は髪を結い終わってもそれで終わりというわけではありません。というのも扱いにくい眉毛はすべて取り除き、こめかみやうなじに勝手に飛び出してくる後れ毛はすべて毛抜きで抜いてしまうのです。

このように後れ毛をすべて取り除いてしまうと、髪は自毛であってもかつらのように見えてきます。ついで隣家の女性は白粉の箱を取り出し、顔、耳、首にあたかも仮面をつけたように見えるまで白粉を塗りました。

それからいきいきした目がさらにいきいきして見えるよう、駱駝（らくだ）の毛のブラシでなにやら調合物をまぶたに塗り、五倍子の粉と鉄粉を溶かしたものを羽根のブラシで塗って歯を黒く染め、というより染め直し──骨の折れるいやな作業で、何度か繰り返します──、そのあと下唇に紅をつけます。

わたしにはその成果は快いものだとは言えませんが、当の女性はそう考えたらしく、頭の向きを変えて鏡で仕上がりを見ると、微笑み、満足しました。

化粧と着替えはそのあとすべてで3時間以上かかり、ひっそりと行われました。そしてその女性がふたたび現れたとき、その姿はまるでまったく冴えない木の人形が、日本の女性用衣装の特徴である極上の趣味と調和と落ち着きをもって盛装したように見えました。

＊＊＊

さらに〈明治時代、日本を旅したイギリス人女性が「日本のことわざ」を知って大笑いした理由〉では、バードが日本人との団欒の中で知った「ことわざ」にまつわるエピソードが書かれています。

【つづきを読む】明治時代、日本を旅したイギリス人女性が「日本のことわざ」を知って大笑いした理由