圧力、引き抜き…あの噂は本当なのか？ザ・芸能界のレジェンドが語る「私が見たドンたちの横顔」

煌びやかな業界の深奥に迫った話題の書『ザ・芸能界』。登場する首領たちの横顔、そして芸能界の昔とこれからを、歴史を知る二人が語った。

姿を見せない芸能界の「重鎮」

高杉：さっそくこの本を読ませていただきましたが……いや、これはすごい迫力ですね。バーニングプロダクションの周防（郁雄）さん、ホリプロの創業者である堀（威夫）さん、田辺エージェンシーの田邊（昭知）さんら、戦後芸能界をイチから作り上げてきた「重鎮」に次々とインタビューをして、その成り立ちや秘話を聞き出している。

私も芸能界に身を置いて長いので彼らのことをよく知っていますが、積極的にメディアの取材に答える方々ではありません。よくインタビューが実現できたな、と。

田崎：松崎しげるさん、松本伊代さん、岡田奈々さんといった数々のスターを輩出された高杉さんにそう言っていただけると嬉しいです。

芸能界を取り仕切る「首領」たちは「自分たちは裏方であり、目立つべきではない」と考えてきた。その神秘性が彼らを大きく見せた一方で、語らなすぎるがゆえに、芸能界やマスコミ業界では彼らについて真偽の疑わしい話が飛び交うようになりました。

特に、郷ひろみや小泉今日子、藤あや子などをマネジメントしてきたバーニングプロダクションの周防さんはその筆頭でしょう。マスコミ界隈では「周防さんら『首領』が芸能界をすべて仕切っている。彼らに逆らうとこの世界で生きていけない」としたり顔で話す記者がたくさんいます。ところが、詳しく聞いてみるとその記者も首領には実際に会ったことがないという。

そこで、語り継がれてきた芸能界の「ウワサ」について、本人にぶつけてみたかった。ちょっとした縁を辿って取材を申し込むと、周防さんをはじめとする重鎮たちが続々と応じてくれたんです。

高杉：当人たちが静かにしているのをいいことに、いまの時代はネットを中心に間違った情報が拡散されていますから。このタイミングで、芸能界の正しい姿や情報を伝えておかなければならない……という気持ちがあったのかもしれませんね。

芸能界の「タブー」

田崎：周防さんには、芸能界のタブーとされてきた「郷ひろみの移籍騒動」について単刀直入に尋ねました。

'72年にジャニーズ事務所からデビューし、大スターとなった郷ひろみが、'75年に突然バーニングに移籍。これが長らく「バーニングが郷ひろみを強奪した」と語られてきました。もう50年も前の話ですが、僕はこの一件に関するさまざまなウワサが、バーニングという事務所の実像を歪ませていると思っていた。だから、事の真相を聞きたかったんです。

その答えや、僕が見た周防さんら芸能界の「首領」の横顔についてはぜひ本書を読んでいただきたいですが、その他にもレプロの本間憲社長から「のん（能年玲奈）」の独立騒動の真相を聞いたり、ライジングプロダクションの平哲夫さんから荻野目洋子ブレイクまでの苦難の道を聞いたり、吉本興業の権力闘争の歴史を聞いたり……と、刺激的な話ばかりでした。

「芸能界の首領」のウワサの正体

高杉：ここに登場するのは私もお世話になった方ばかりです。私はもともと雑誌やテレビにモデルを出演させるマネジメント業をやっていました。人気番組『11PM』で踊る「11PMガール」をプロデュースしたのは私なんですが、その後松崎しげると出会ったことで音楽の世界にも足を踏み入れるようになりました。

それから交流が始まったのが、田邊さんであり周防さんであり、ジャニー喜多川さん……私たちは親しみを込めて「ジャニコ」って呼んでましたが。皆さん、よく面倒を見てくれましたよ。

田崎：周防さんは、おカネに困っている事務所の社長にポンと貸したそうですね。返ってこなかったことが多かったようですが（笑）。

高杉：事務所単位では日本レコード大賞や番組レギュラーの枠を争うライバルでもあるんですが、個人個人では互いに支え合いながらいろんな情報を共有し合うものなんです。

ジャニーさんなんかはアメリカのエンターテインメントにとても詳しかったから、一緒に麻雀をやりながらステージでの演出術なんかを教えてもらいました。競争と協力を続ける中で、強固な横のつながりも築き上げた……それが昭和の芸能界なんです。

なかにはうまく輪に入ることができない人がいて、輪の中心にいる人たちについてあることないことを言う。芸能界の「首領」と呼ばれる人たちに関するウワサの正体は、おおよそそんなところではないでしょうか。

ピークを作らない売り出し方

田崎：周防さん自身「あることないこと言われて困ってる。なかには『周防の隠し子だ』と名乗るヤツまでいた。素性を摑もうと3年ぐらい調べたけど、結局捕まらなかった」と苦笑いしていました。

一方で彼らは芸能界のボスである前に、名プロデューサーであり名経営者であることを改めて知りました。

WANDSやZARD、さらにはB'zなどを生み出した「ビーインググループ」の代表だった長戸大幸さん。彼は数え切れないほどのヒット曲を生み出しながら、ある哲学をもっていた。それは「アーティストのピークを作らない」ということです。

高杉：それはまた興味深い考え方ですね。

田崎：たとえば西城秀樹といえば多くの人が真っ先に「ヤングマン」を思い浮かべます。誰もが知っている代表曲があるのは素晴らしいことでもあるけれども、なかにはそれを超えるヒット曲を出せない歌手も少なくありません。

そこで長戸さんは、自身が手がけるアーティストにはピークを作らないようにした。B'zにはいくつものヒットソングがありますが、代表曲は？ と尋ねれば、人によって答えが違うでしょう。「あえてピークを作らない」方針を採ることで、B'zは30年以上も最前線で活躍するアーティストになっています。長戸さんだけでなく、それぞれの「首領」がヒットの哲学を持っている。僕は、トップ・プロデューサーたちの「ヒットを生み出す手法」も書き残しておきたいと思ったんです。

たかすぎ・けいじ／「ボンド企画」の社長として松本伊代や本田美奈子らスターを輩出。現BMI代表取締役

たざき・けんた／ノンフィクション作家。著書に『偶然完全 勝新太郎伝』『真説・長州力』など

「週刊現代」2025年09月29日号より

