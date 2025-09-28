ママ友に説教してしまいハブられた私→意識を変えて見つけた居場所｜ママ友にお説教して後悔した話【ママリ】

この物語は、ある女性のママ友付き合いに関する記録です。真面目で、どこか他人と距離を置いてしまう主人公は、幼稚園で出会った明るく奔放なママ友・里奈に惹かれ、かけがえのない親友となります。しかし、里奈の自由すぎる振る舞いは、やがて主人公の心のモヤモヤのもとになっていくのでした。『ママ友にお説教して後悔した話』をごらんください。

あの一件以降、里奈との関係は、あいさつのみの関係に変わった。また、あの場に居合わせたママ友からもランチ会に誘われることはなくなった。園で今まで一緒にいたママ友を見かけるたびに胸がチクチクと痛んだが、私は美香の言葉を胸に、自分の心の平穏を保つように努めた。





園でのママ友はいったん「ほぼゼロ」に

そして私は、里奈というコミュニティーにこだわらず、新しい人間関係を探し始めた。

あれから里奈は、私のことを避けるようにしていた。里奈と仲がいい他のママ友からも、いわゆるハブられるような状態で、ママ友はほぼゼロに。私は、もうここから仲直りはできないだろうと悟った。それでも、無理に話しかけたり、関係を修復しようとすることなく、ただ必要なときのあいさつだけを交わした。それは、私にとって、自分の心を穏やかに保つための、精一杯の努力だった。



もともと内気で人付き合いも苦手なタイプの私にとって、明るいママたちが集まる里奈の周りのコミュニティーは魅力的で、自分にとって必要な場所だと思っていた。



でも今は違う。美香の言葉を胸に刻んで、自分にとって合わない場所には戻る必要がないのだと、自分に言い聞かせた。

だんだんと見つかる、新たな居場所

私は、里奈というコミュニティにこだわることをやめた。代わりに、これまであまり話したことのなかった他のママ友たちに、少しずつ話しかけるようにした。最初は緊張したが、勇気を出して話しかけてみると、意外な共通点が見つかったり、親近感が湧いたりした。



そんな中で、私は恵美さんと仲良くなった。恵美さんは、以前里奈の行動について、私に「大丈夫かな」と話しかけてきたママ友だった。彼女は、私と同じように、真面目で、子育てに対する真剣な思いを持っていた。里奈のように明るくて社交的ではないが、その分、落ち着いていて、安心して話すことができた。



恵美さんとの会話は、里奈との会話とは全く違っていた。里奈との会話は、いつも刺激的で、楽しかったが、どこか自分を偽っているような感覚があった。しかし、恵美さんとの会話では、無理に笑う必要も、話に合わせる必要もなかった。私たちは、子育ての苦労や、子どもたちの成長を、心から分かち合うことができた。

ママ友の一言で心が温まる

ある日、恵美さんは私に言った。



「あなたと話してると、すごく安心するんだよね。同じように考えてる人がいるんだなって」



その言葉に、私は胸がいっぱいになった。里奈とけんかしたことで、私は大切な友人を失ったと思っていた。しかし、そのおかげで、私は本当に自分と価値観が合う人を見つけることができたのだ。



里奈とのけんかは、私にとって大きなできごとだった。それは、私自身のダメなところ、つまり、人のSNSを見て、余計な口出しをしてしまう癖を自覚させてくれた。だから私は今、SNSを見ることをやめた。そして、里奈との関係は終わってしまったけれど、私は新しい、自分にとって本当に心地よい居場所を見つけることができた。



人付き合いが苦手な私は、これからも失敗や後悔を繰り返しながら人付き合いをしていくのだと思う。でも、そんな中でも失敗する自分を否定しないで、その反省を生かしながら自分らしい人間関係を築いていけたらと思う。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）