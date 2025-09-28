◆高校野球秋季大会▽準々決勝 聖隷クリストファー３―０磐田東（２７日・愛鷹）

準々決勝が行われ、４強が出そろった。初の８強と快進撃を続ける浜松日体が御殿場西を６―２で下し、初のベスト４進出を決めた。２番手の鈴木僚真（２年）が５回を無失点投球、打っては同点打と攻守に活躍した。夏甲子園出場校の聖隷クリストファーはエース高部陸（２年）の完封で、磐田東を３―０で下した。２８日に準決勝が行われ、勝てば東海大会（１０月１８日開幕・愛知）出場権を獲得する。敗者は１０月４日の３位決定戦に回る。

聖隷エース・高部が、完封ショーでチームをベスト４に導いた。９回１１７球を投げ切り、被安打５、７奪三振。５回には連打を許し、７回には１死二、三塁のピンチを招いたが、「力を抜いて、打たせて取る投球を意識していました」と、冷静なマウンドさばきで得点を与えなかった。県大会初戦から３試合連続完投を飾った。

２年連続となる秋季東海大会出場が懸かる準決勝は、今年のセンバツに出場した強豪・常葉大菊川と対戦する。連投が予想される左腕は「気持ちが入っていれば、疲れは感じないと思う。自分の投球で味方を勝たせたい」と意気込んだ。