◆高校野球秋季大会▽準々決勝 浜松日体６―２御殿場西（２７日・草薙）

準々決勝が行われ、４強が出そろった。初の８強と快進撃を続ける浜松日体が御殿場西を６―２で下し、初のベスト４進出を決めた。２番手の鈴木僚真（２年）が５回を無失点投球、打っては同点打と攻守に活躍した。夏甲子園出場校の聖隷クリストファーはエース高部陸（２年）の完封で、磐田東を３―０で下した。２８日に準決勝が行われ、勝てば東海大会（１０月１８日開幕・愛知）出場権を獲得する。敗者は１０月４日の３位決定戦に回る。

日体旋風が止まらない。初８強の浜松日体が、御殿場西に逆転勝ちで４強入りを決めた。２番手でマウンドに上がった鈴木が、最後の打者を遊ゴロに抑えた。「あまり感情を顔に出さない」という背番号５が、控えめなグラブタッチで仲間と喜びを分かち合った。

１番・三塁で先発出場。１点差に迫った２回に２死三塁から中前へ同点打。２番・山口史祐一塁手（１年）の２球目に盗塁を成功させると、山口の中前打で勝ち越しホームを踏んだ。投げては５回を２安打無失点。「本当は疲れるので、あまり投げたくない」。屈託ない男が走攻守でヒーローになった。

野球部は１９６３年創部。夏の正選手が６人残り、学校の歴史を塗り替え続けている。新チーム結成時の目標は県４強だったが、県大会の初戦で飛龍に２―０で勝ったあと、杉田享監督（４４）から「４強では東海大会に行けないぞ」と言われた。出場権は上位３チームに与えられるため、選手たちは「ベストスリー」に上方修正した。

東海切符を懸けて準決勝は昨夏の甲子園出場校・掛川西と対戦だ。相手エースの古岡都暉（とき、２年）と同じ曳馬中出身の鈴木は対決を心待ちにしていた。「今度勝ったらガッツポーズします」と、約束。かつての仲間を撃破して、初の東海切符をもぎ取る。