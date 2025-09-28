¥×¥ì¥Ê¥¹½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¤Ê¤Ç¤·¤³¥êー¥°£±Éô¤Ç¡ÖÄ«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥ê¥Ã¥¸Ì¾¸Å²°¡×¤¬½éÍ¥¾¡¡¡¹ñÆâ12¥Áー¥à¤ÎÄºÅÀ¤Ë
½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¡ÖÄ«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥ê¥Ã¥¸Ì¾¸Å²°¡×¤¬¥×¥ì¥Ê¥¹¤Ê¤Ç¤·¤³¥êー¥°1Éô¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025¥×¥ì¥Ê¥¹¤Ê¤Ç¤·¤³¥êー¥°1Éô¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î12¥Áー¥à¤¬ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·Àï¤¤¤Þ¤¹¡£Åì³¤ÃÏÊý¤Î¥Áー¥à¡ÖÄ«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥é¥Ö¥ê¥Ã¥¸Ì¾¸Å²°¡×¤Ï27Æü¡¢¡Ö²¬»³Åò¶¿Belle¡×¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÀË¤·¤¯¤â1ÂÐ2¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ÃÄê2°Ì¤Î¥Áー¥à¤¬27Æü¤Î»î¹ç¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÄ«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥ê¥Ã¥¸Ì¾¸Å²°¡×¤Î¥êー¥°½éÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥ê¥Ã¥¸Ì¾¸Å²° µÌÎï°áÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥é¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î½é¤ÎÍ¥¾¡¡£Îò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
½éÍ¥¾¡¤Ë´î¤Ó¤ò¸«¤»¤¿Áª¼ê¤é¤Ï¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤òÁ´¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£