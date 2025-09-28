◆明治安田Ｊ２第３１節 札幌０―３仙台（２７日・プレド）

北海道コンサドーレ札幌が、プレーオフ（ＰＯ）圏が遠ざかる手痛い敗戦を喫した。ホーム・仙台戦は終始相手ペースで試合が進み、前半に２失点。反撃を試みた後半にも追加点を奪われ、０―３で敗れた。２試合ぶり黒星で順位は暫定ながら１０位のままも、ＰＯ圏内の６位との勝ち点差は残り７試合で７に。１年でのＪ１復帰という目標達成への道が、一段階、険しくなった。

柴田慎吾監督（４０）の言葉が、全てを物語っていた。７本のシュートを放った札幌だったが、ゴールの枠内に飛んだものはなし。終始仙台にペースを握られての０―３完敗に「厳しいゲームだったなという、ひと言です」。険しい表情で２戦ぶり黒星の悔しさを表した。

劣勢に陥った戦い。指揮官が「技術的なエラーで１個遅れてしまった時、ブロックを再構築され、シンプルに戻してまた１１人を相手にする状況の繰り返しが多かった」と口にしたように、トラップのミスやパスのずれでリズムを失った。その状況下ではＭＦ高嶺朋樹主将（２７）の「相手のブロックに突っ込んで行かざるを得ない攻撃が多かった」と言った通り、敵ゴールに迫るのは難しかった。

ＰＯ圏の６位との勝ち点差は５から７に広がった。残り７試合でマイナス１５の得失点差は大きなビハインドになってくる。「まずはしっかり分析すること。心身ともにリカバリーすること。週明けのトレーニングからみんなでベスト尽くすこと。その繰り返し」。立て直しへ、柴田監督は前を向いた。（砂田 秀人）