33歳で引退した元力士が、未経験から「デイサービスの経営者」になるまで

厳しいプロスポーツの世界。どのジャンルでも、プロであり続けるのは容易ではない。また、近年は「アスリートのセカンドキャリア問題」が話題になることもある。現役生活と同様に、引退後の人生も苦労を強いられるケースは少なくはないのだ。

中学卒業と同時に相撲の世界に入り、十両にまで昇進。現役生活を18年間続けた、元・若天狼こと上河啓介さん(47歳)は、現役引退後、墨田区にデイサービス施設を立ち上げた。経営者として活動する上河さんに、力士の「セカンドキャリア」について話を聞いた。

引退前に「セカンドキャリアは考えない」ワケ

上河さんが入門したのは、若貴ブームが吹き荒れていた1993年。入門すると、堅実に力をつけ給料が出る地位である十両まで番付を上げた。

しかし、その後は怪我などの不運もつきまとう現役生活。十両成績は136勝170敗だった。

「十両に上がっても、なかなか定着できず幕下に落ちることもありました。それでも腐らずに『また十両に戻るんだ！』という強い気持ちで臨み続けました。現役時代は生活の100％が相撲なので、セカンドキャリアについては漠然としたイメージを持っていただけでした。現役中に次に向けて具体的に行動するのは、相撲との向き合い方にとっても足かせになりますしね」

一般社会であれば、先のことを考えて行動するのは「是」とされる。しかし、プロスポーツの世界では一概にそうとは言えないようだ。

33歳で現役を引退した上河さんは、引退後すぐに仕事をすることはなかった。そこには、長い人生を見据えた準備をするという思いがあった。

「中学を卒業と同時に力士になったので、学歴で言えば中卒です。そのままでは、この後の人生で不利な面も多いと思って、いわゆる大検（高等学校卒業程度認定試験）を受けるために勉強することにしました」

引退後、数ヶ月は認定試験向けの予備校に通うなど努力を重ね、無事に高卒認定を取得することができた。

「認定試験の勉強と同時に、何か資格を持っていた方がいいとも考え、介護ヘルパー2級（介護職員初任者研修）を取ったんです。なので、現役引退後はひたすら勉強をやっていた、という感じですね」

上河さんは、「当時はお金も稼いでいないので、遊んでいたみたいなもんですよ」と話すが、33歳まで一筋で続けてきた相撲を離れ、まったく新しい世界で一から学び始める精神力には頭が下がる。

介護との出会い。まったくの未経験からの挑戦

そんな上河さんは、勉学の日々を過ごしたこの時期、ある出会いを果たす。きっかけは、デイサービスをしている地元の友人と話したことだった。これが、上河さんの人生を大きく動かすことになる。

「元々『どこかに雇ってもらって働く』といった選択肢は持っていませんでした。子どもの頃から、『自分で会社をやりたい』という気持ちがあって。だから、その友人の話を聞いて、『せっかく介護の資格もあるし、自分もデイサービス施設をやってみよう』と決めたんです」

だが、介護に関しての資格を持っているとはいえ、起業や経営に関してはまったくの素人。当然、そこには苦労もあったと上河さんはいう。

「会社を始めるにはどうしたらいいかを調べて『あ、法人格が必要なんだな』とか、そんな簡単なレベルのことからスタートでした。大変ではありましたが、税理士さんなどにも協力いただいたりして、無事会社を立ち上げることができました」

こうして、2012年7月、東京墨田区に介護施設『デイサービス花咲』を開業。先に引退していた力士にも声をかけ、「元お相撲さんがやっているデイサービス」として地元に知られていくことになる。

相撲経験が生かせているのは力ではなく…

力士と介護。一見、まったくかけ離れた仕事にも感じるが、力が必要な場面が多いイメージの介護に、長年鍛えてきたパワーが生かされるのではないかと想像する。

だが、「力士の経験が役立ったことはあるか」を尋ねた際に返ってきたのは意外な答えだった。

「実は、力が必要な場面はごく稀です。介護はエッセンシャルワークなので、本来は筋力に関係なく誰でもできなくてはいけない仕事です。だから、仕組みやノウハウをフルに使って、力仕事にならないようにするのが大事なんですよ」

その上で、相撲界での経験が役に立った点は他にあるという。

「幕下以下の番付だと、上位の関取や親方の付け人になります。その際、関取や親方の様子を見て動かなくてはいけません。取組前の関取は、集中を高めているので、いちいち何をしたらいいか質問したりするような場ではない。だから、気配り目配りが大事です。これは、介護の仕事にとても役立っています。利用者の方の、ほんの少しの表情や動きの変化で、対応を変えたりなどですね」

ほとんど無知から飛び込んだ介護と経営の世界。上河さんが、デイサービス施設を開業して早13年が経つ。

「ずっとやりたかった『経営』をできていること自体が仕事のやりがいになっています。赤字の時はもちろん苦しいですが、それを回復させるために、自分で考えて動いたことが数字に反映されるのは嬉しいです。現場の仕事としては、マニュアル的な対応ではなく、利用者さんに合わせて対応を心がけています。そうした上でいい反応が返ってくると、すごく嬉しくなりますね」

地元密着型で始めたデイサービス施設、13年目を迎え認知が高まっているという。

そんな上河さんは自身の経験も踏まえて、後進の引退力士へのキャリアサポートも始めた。

(取材・文/Mr.tsubaking)

