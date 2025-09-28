³Àº¬ÎÃ²ð»á¡ØéñéÙ¤Î²Æ¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¼«¸Ê¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤³¤½½ñ¤±¤ë¿´¾ÝÉ÷·Ê¤òÇ³ÎÁ¤Ë¤·¤ÆÊª¸ì¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¡×
¡¡ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶Ë³ÚéñéÙ¡Ê¤´¤¯¤é¤¯¤È¤ó¤Ü¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿ÀéñéÙ¡Ê¤«¤ß¤«¤²¤í¤¦¡Ë¤ä²ãéñéÙ¡Ê¤«¤«¤²¤í¤¦¡Ë¤Ê¤É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¡ÒÇöæÂéêê¢¡Ê¤¦¤¹¤Ð¤«¤²¤í¤¦¡Ë¡Ó¡£ÍÄÃî»þ¤ÏÃÏÃæ¤ËÄ¹¤¯ÀøÉú¤¹¤ë¤¿¤áµÂÃÏ¹ö¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢¡Òéêê¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æéêê¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£éêê¢¤Î·²¤ì¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æµ¼ÂÖ¤ò¤¹¤ë¡Ó¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÃî¤ò¸«¤Æ¡¢¼ã¤Æü¤Î¡Ò±ß»ÍÏº¡Ó¤Ï¡¢¡Ò¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤ª¤ì¤¿¤Á»ß´Ñ¤ò·«¤ë¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ó¤È»×¤Ã¤¿¡£Èà¤³¤½¤¬³Àº¬ÎÃ²ð»á¤ÎºÇ¿·´©¡ØéñéÙ¤Î²Æ¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¿®Ä¹¤¬Å·²¼Åý°ì¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¸µµµ¸µÇ¯¡Ê1570¡Ë¡¢µþ¤ÏÅì»Ô³¦·¨¤Ç3¿Í¤ÎÃË½÷¤Î±¿Ì¿¤¬¸òºø¤¹¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£°ì¿Í¤Ï²¼µþ¤ËÆ»¾ì¤ò³«¤¡¢Ê¼Ë¡¼Ô¤ò²¾¤Î»Ñ¤È¤¹¤ë±ß»ÍÏº¡¢°ì¿Í¤Ï¤½¤ÎÈà¤ò¸ð¶»¤ËÊ±¤·¤ÆÆÍÇ¡½±¤Ã¤¿¡ÒÊ¿½õ¡Ó¡£¤¤¤Þ°ì¿Í¤Ï¤³¤ÎÊ¿½õ¤¬10Ç¯ÍèÊÒ»×¤¤¤¹¤ëÖà½÷¤Î¡Ò·Ë·î¡Ó¤Ç¡¢3¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡Ò¿å´Ñ¡Ó¤È¡Ò±ê´Ñ¡Ó¤È¡Ò·î´Ñ¡Ó¤Î½Ñ¤ò²á¹ó¤Ê½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ²ñÆÀ¤·¡¢ÀøÉúÀ¸³è¤òÁ÷¤ëºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢3¿Í¤Ï¤Þ¤À20Âå¤½¤³¤½¤³¡£Í¤êÂÎ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¸å¤Ë¿®Ä¹¤«¤é¡ÒÎ¤°òÊ¿½õ¡Ó¤Èå¿Ì¾¤µ¤ì¤ëÊ¿½õ¤¬½éÎø¤ò¤³¤¸¤é¤»¡¢Èþ·Á¤Î±ß»ÍÏº¤È·Ë·î¤ÎÃç¤ò¾¡¼ê¤ËÌÑÁÛ¤·¤Æ¼»ÅÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ê¤¬¤Á¤È¤¤¤¨¤Ð¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÀÄ½Õ¤¬¡¢¿Í¤Ê¤é¤Ê¤¤À¸¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿Èà¤é¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö±ß»ÍÏº¤âÊ¿½õ¤â·Ë·î¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð±ê´Ñ¤â·î´Ñ¤â¡ÒÉ÷´Ñ¡Ó¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óËÍ¤ÎÁÏºî¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·Ê¿½õ¤Î»Õ¾¢¤Î²Ì¿´µï»Î¤Ï»ËÎÁ¤ËÌ¾Á°¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»°¹¥Ä¹·Ä¤ä¾¾±ÊÃÆÀµ¤Ë»Å¤¨¤¿ÍÅ½Ñ¤Î»È¤¤¼ê¤Ç¡¢¿®Ä¹¤ä½¨µÈ¤Ë¿å´Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤â³Î¤«¤é¤·¤¤¡×
¡¡»ß´Ñ¤Ï¸¸½Ñ¡¢¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¸¸¤À¡£ËÜ½ñ¤Î´¬Æ¬¤Ë¤Ï¿¼¤¤ºÅÌ²¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¼£¸³¼Ô¤Ë¡Ò¾Æ¤±¤¿¿Ë¶â¡Ó¤À¤È¸À¤Ã¤ÆÊ¿²¹¤Î¿Ë¶â¤ò²¡¤·Åö¤Æ¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë²Ð¤Ö¤¯¤ì¤¬½ÐÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Ãø¼Ô¤¬¤«¤Ä¤Æ³Ø¤ó¤À¿´Íý³Ø¤Î¼ÂÎã¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¿å´Ñ¤ÎÆ»»Î¤¬¤½¤³¤Ë¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÂì¤ò¸½½Ð¤µ¤»¡¢À¶Î®¤ò¹Ó¤ì¶¸¤¦·ãÎ®¤Ë¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»ß´Ñ¤È¤Ï¿å¤ä²Ð¤ä·î¤ò¸«¤ëÂ¦¤Î¿´¤òÁà¤ë¸¸½Ñ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡ÖÃÞÇÈÂç¤Ë¤ÏÅö»þ¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î¿´Íý³ØÉô¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶µ¼ø¥¯¥é¥¹¤À¤ÈËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎºÅÌ²½Ñ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡£¤³¤Î¼ÂÎã¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¾¼ÏÂ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¤È¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç20¡¢30Ç¯Á°¤«¤Ê¡¢¸µ¡¹¤ÏÅ·Âæ½¡¤¬È¯¾Í¤À¤È¤¤¤¦»ß´Ñ¤ÎÏÃ¤ò»ËÎÁ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¾®Àâ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¤¬½ñ¤±¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÛÇ°¤ÎÎÏ¤Ç¤½¤³¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤¹¤é¸«¤»¤ëÈà¤é¤Î¿´¾ÝÉ÷·Ê¤òÉÁ¤¯¤Ê¤é¡¢±ÇÁü¤è¤êÊ¸»ú¤ÎÊý¤¬Í¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¿Ë¶â¤ÎÏÃ¤Î´¶³Ð¤ò»È¤¨¤Ð³¨¶õ»ö¤Ã¤Ý¤¤»ß´Ñ¤ÎÏÃ¤â¤«¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£
¡Ø¸÷½¨¤ÎÄêÍý¡Ù¤Ç½é¤á¤ÆÎò»ËÊª¤ò½ñ¤¯Á°¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸À¸ì¤Ç¤·¤«É½¤ï¤»¤Ê¤¤¸ä³Ú¾®Àâ¤ò¡¢ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡º£ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¡Òµþ¤Ø¤È¹Ô¤±¡£À¤¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ë¡Ó¤È²Ì¿´¤¬Ê¿½õ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Èæ±Ã»³¤Î¾Æ¤Æ¤¤Á¤ä°ì¾èÃ«¤Î¹çÀï¤ÎÁ°Ìë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¿®Ä¹¤Ï¹çÍýÅªÀº¿À¤Îµ´¤Ç¡¢¶â¤È¸úÎ¨¤¬Êª¤ò¸À¤¦¸½Âå»ñËÜ¼çµÁ¤½¤Î¤â¤Î¡£¿®Ä¹¤ò¶¤Ë¶áÂå¤¬³«¤«¤ì¡¢Ê¸²½¤è¤êÊ¸ÌÀ¤Î»þÂå¤Ë°Ü¤ëÀáÌÜ¤À¤±¤Ë¡¢»ß´Ñ¤Î±Ç¤¨¤ëÉñÂæ¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃø¼Ô¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Î±ê¤ä¤¢¤ÎµÞÎ®¤â¡¢¤â¤·¤ä¸¸½Ñ¡©¡¡¤È¤Ä¤¤ÁÛÁü¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò3¿Í¤ÏÀ¸¤¤ë¡£
¡¡²ÏÆâ¤ÎÉÏÇÀ½Ð¿È¤Ç6ºÐ¤Ç¿ÍÇã¤¤¤ËÇä¤é¤ì¤¿±ß»ÍÏº¤È¡¢ÆàÎÉ¶½Ê¡»û¶á¤¯¤Î½÷Ïº²°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢½¹¤µ¤«¤éÆÅ¤Ë¤â¤Ê¤ì¤º¤ËÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿Ê¿½õ¡£2¿Í¤Ï¡¢¤«¤¿¤ä¿ÍÉÊ¤ËÍ¥¤ì¤¿¿å´Ñ¤ÎÃ£¿Í¡Ò¾µ¸µ¡Ó¡¢¤«¤¿¤ä±ê´Ñ¤È¿å´Ñ¤ÎÎ¾Êý¤Î»È¤¤¼ê¤Ê¤¬¤é¡ÒÂ¯Ãæ¤ÎÂ¯¡Ó¤È±¢¸ý¤òÃ¡¤«¤ì¤ëÌî¿´²È¤Î²Ì¿´¤Ë½¦¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÀ³Ê¤Ï»Õ¾¢¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¸ÄÀÆ±ÍÍ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÐ»Ò¤ò´÷¤ß·ù¤¦¿Æ¤ËÂ¸ºß¤ò±£¤µ¤ì¡¢¤ä¤Ï¤êÁÐ»Ò¤ÎÍÜÊì¡ÒðÉ·î¡Ó¤È¡Òß¸·î¡Ó¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¿À´±¤ÎÌ¼¡¦·Ë·î¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ò¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤òµý¤±¤¿°ÕÌ£¡Ó¤òÌä¤¤¡¢¼«¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤ò²¿¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢Åú¤¨¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¼ê·«¤ê´ó¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
Ê¸²½¤ÈÊ¸ÌÀ¤Ê¤éÂçÄñ¾¡¤Ä¤Î¤ÏÊ¸ÌÀ
¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÅ°¤·¤¿È¾ÌÌ¡¢Ã±¤ËÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ï½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤«¤·¤éÀº¿ÀÀ¤ÏÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤½¤ÎÀº¿ÀÀ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¿ø¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´Éô¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¹þ¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ø¥Ç¥Ó¥ë¥Þ¥ó¡ÙÊý¼°¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£°Ëâ¤È¹çÂÎ¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¥Ç¥Ó¥ë¥Þ¥ó¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼«¸ÊÌ·½â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì·½â¤¬Êª¸ì¤ò¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¨¥ó¥¿¥áÊý¸þ¤ËÅ¾¤¬¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤âæÊ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¡¢¤½¤Î¶ì½Â¤¬Êª¸ì¤ò¤è¤ê²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Ë¾¤à¤ÈË¾¤Þ¤¶¤ë¤Ë¹´¤é¤º»ß´Ñ¤ÎÇ½ÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿Èà¤é¤Ï¡¢·ë¶É¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¿¦¼ï¤ä»þÂå¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤é¤â°ì½ï¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡3¿Í¤ÎÀ®Ä¹ëý¤È¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¿¥ÅÄÂÐÈ¿¿¥ÅÄ¤Î¾ðÀª¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊ¿½õ¤Î¤â¤Ï¤ä³ê·Î¤Ê¤Û¤É¤Î¼»ÅÊ¿¼¤µ¤ä¡¢¤½¤ÎÊ¿½õ¤òÊªÆ±Á³¤Ë¿®Ä¹¤Ë¸¥¾å¤¹¤ë²Ì¿´¤ÎÎäÅ°¤Ö¤ê¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í´Ö¤¬¤¤¤Æ¤³¤½¿¥¤ê¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î»þÂå¤ò´Ý¤´¤ÈÆÉ¤ó¤Àµ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÊ¿½õ¤Ï¥Û¥ó¥È¿Í´Ö½¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢ËÍ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£¿®Ä¹¤ä²Ì¿´¤â¹ó¤¤¤Ï¹ó¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤½È®Þã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤â»×¤¦¡×
¡¡½Ð¿§¤Ï»þ¤ËÅ¨¡¢»þ¤ËÌ£Êý¤È¤·¤ÆÀï¾ì¤òÅÏ¤êÊâ¤¯Èà¤é¤¬³ÆÃÏ¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ëÉ÷·Ê¤À¡£ÆÃ¤ËÅ·Àµ5Ç¯9·î¡¢Äø¤Ê¤¯¿¥ÅÄ·³3Ëü5000¤¬¾å¿ù¸¬¿®·³8000¤ËÆæ¤Î»´ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë²Ã²ì¡¦¼ê¼èÀî¤ÎÈÊ¤Ë±ß»ÍÏº¤¬ÐÊ¤ß¡¢¶õ¤ò¶Ä¤°½ªÈ×¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï°µ´¬¡£
¡ÒÃÈ¤«¤¤ÍÎ¾å¤ÎÂçµ¤¤¬ÂçÎ¦¤«¤é¤ÎÀ¾É÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ»üÈá¤ËÎä¤ä¤µ¤ì¡¢¿åÊ¿Àþ¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¿ó¹â¤¤ÆþÆ»±À¤¬Ìµ¿ô¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ó¡ÒÂ¾¹ñ¤Ç¤Ï´û¤Ë½©¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤ÏÌ¤¤À¤Ë²Æ¤Îµ¼ÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ó¡Ò¤ª¤ì¤¿¤Á¤Î²Æ¡Ä¡Ä¡Ó¡Ò¤½¤¦¡Ó¡ÒéñéÙ¤Î²Æ¤À¡Ó¨¡¨¡¡£
¡Ö3Ç¯Á°¤ËËÌÎ¦¤ò¼èºà¤·¤¿»þ¤Î¶õ¤¬¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦10·îËö¤Ê¤Î¤ËÆþÆ»±À¤¬¤ï¤ó¤µ¤«Í¯¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ò²¾½é¤Î²Æ¡Ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µ¼ÂÖ¤È¤«²¾½é¤È¤«¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¼«¸Ê¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤³¤½¡¢ËÍ¤é¤Ï¤½¤Î¿´¾ÝÉ÷·Ê¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤òÇ³ÎÁ¤ËÊª¸ì¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë»ß´ÑÂÐÅ´Ë¤¤Ê¤É¡¢²ÁÃÍ´Ñ¼«ÂÎ¤¬ÍÉ¤é¤°²áÅÏ´ü¤Ê¤é¾°¹¹¤Ç¡¢ÂçÄñ¾¡¤Ä¤Î¤ÏÊ¸ÌÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹çÍýÀ¤ÎÌ¾¤Î²¼¤ËÌµ¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤«¤éÇÑ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¤·¾Ã¤¨¤æ¤¯°ìÊý¤ÎÊ¸²½¤Ë¤â°ÕÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Èà¤éÆ»»Î¤Î»Ñ¤Ï¾ÝÄ§¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Èà¤é¸É¹â¤ÎÆ»»Î¤¬°ÅÌö¤·¤¿¡ÒÇö°Ç¤Î»þÂå¡Ó¤¬µî¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡Ò¶²ÉÝ¤È¶¯Íß¡Ó¤ÎÏÀÍý¤¬Éý¤òÍø¤«¤»¤ëº£¤Ê¤ª¡¢»äÃ£¤ÏÊ¸»úÎó¤ÎÃæ¤Ë¸½¤ï¤ì¤¿¸¸¤Î±ê¤ä·ãÎ®¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¾®Àâ¤â¤Þ¤¿°ì¤Ä¤Î¸¸½Ñ¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
³Àº¬ÎÃ²ð¡Ê¤«¤¤Í¡¦¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë¡¿1966Ç¯Ä¹ºê¸©ëÝÁá»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂèÆó³Ø·²¿Í´Ö³ØÎàÂ´¶È¸å¡¢²ñ¼Ò°÷Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢2000Ç¯¤Ë¡Ø¸áÁ°»°»þ¤Î¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ÇÂè17²ó¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Âç¾Þ¤ÈÆÉ¼Ô¾Þ¤òW¼õ¾Þ¡£2004Ç¯¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥½¥¦¥ë¡Ù¤ÇÂè6²óÂçé®½ÕÉ§¾Þ¤ÈÂè25²óµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¤ÈÂè57²óÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡¢2005Ç¯¡Ø·¯¤¿¤Á¤ËÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÇÂè18²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡¢2016Ç¯¡Ø¼¼Ä®ÌµÍê¡Ù¤ÇÂè6²óËÜ²°¤¬Áª¤Ö»þÂå¾®ÀâÂç¾Þ¡¢2023Ç¯¡Ø¶Ë³ÚÀ¬°ÐÂç¾·³¡Ù¤ÇÂè169²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£165cm¡¢73kg¡¢A·¿¡£
¹½À®¡¿¶¶ËÜµª»Ò
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯10·î3Æü¹æ