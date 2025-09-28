±Ñ¥í¥ó¥É¥óÂç³ØÂç³Ø±¡¿Ê³ØÍ½Äê¤Î22ºÐÃæ¹ñ¿Í½÷À¡¡Ãæ¹ñµ¢¹ñ»þ¤Ë±ÀÆî¾Ê¤Ç¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²³èÆ°²È¤ÈÀÜ¿¨¤·¡Ö¹ñ²ÈÊ¬ÎöÀðÆ°ºá¡×¤Ç¿ÈÊÁ¹´Â«¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¿Í¸¢ÍÊ¸îÃÄÂÎ¤Ç¤â³èÆ°
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹Î±³Ø¤ò½ª¤¨¡¢±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥óÂç³ØÅìÍÎ¥¢¥Õ¥ê¥«¸¦µæ³Ø±¡¡ÊSOAS¡Ë¤Ç¿ÍÎà³Ø½¤»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê³ØÍ½Äê¤À¤Ã¤¿22ºÐ¤ÎÃæ¹ñ¿Í½÷À¡¦Ä¥²íÅ«¤µ¤ó¤¬¡¢º£Ç¯7·î¤ËÃæ¹ñ¤Ø°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¡¢±ÀÆî¾Ê¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é»Ô¤Ç¥Á¥Ù¥Ã¥È¿Í³èÆ°²È¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¡Ö¹ñ²ÈÊ¬ÎöÀðÆ°ºá¡×¤ÇÃæ¹ñÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¥¤µ¤ó¤Ï¸ÐÆî¾ÊÄ¹º»»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢2022Ç¯½©¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¡£Î±³ØÃæ¤ÏÂ¾¤ÎÃæ¹ñ¿Í³ØÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¤Ø¤Î¿Í¸¢ÃÆ°µ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡ÖÃæ¹ñÀÄÇ¯»Ù±ç¥Á¥Ù¥Ã¥È¶¨²ñ¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¶¨²ñ¤Ï¡¢³¤³°ºß½»¤ÎÃæ¹ñ¿Í³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤ë¿Í¸¢ÍÊ¸îÃÄÂÎ¤Ç¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÌäÂê¤ä¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¥¤µ¤ó¤Ï±Ñ¹ñ¤ÎSOAS¤«¤é¾©³Ø¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·îÃæ¤Ë½¤»Î²ÝÄø¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÐÆî¾Ê¤Î¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾ÊÃæ¤Ë¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¤Î¿Í¸¢¾õ¶·¤òÄ´ºº¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç±ÀÆî¾Ê¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é»Ô¤òË¬Ìä¡£¸½ÃÏ¤Ç¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¤Î³èÆ°²È¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¹ñ²È°ÂÁ´¶É¤ÎÍ×°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¡¢Ä¥¤µ¤ó¤ÏÄ¹º»»Ô¹ñ²È°ÂÁ´¶É¤Î¹´ÃÖ½ê¤Ë¹´¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¿Æ¤¬ÊÛ¸î»Î¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤½¤Î½êºß¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤ª¤è¤ÓÆ±¶¨²ñ¤ÏÄ¥¤µ¤ó¤ÎÂ¨»þÌµ¾ò·ï¼áÊü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñ²È°ÂÁ´¶É¤Ï¡Ö¹ñ²Èµ¡Ì©¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÊÛ¸î»Î¤È¤ÎÌÌ²ñ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ¹ñ·ºË¡Âè103¾òÂè2¹à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²ÈÊ¬Îö¤òÀðÆ°¤·¡¢¹ñ²ÈÅý°ì¤òÂ»¤Ê¤¦¼Ô¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢5Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤ÏÀ¯¼£Åª¸¢Íø¤ÎÄä»ß¤Ê¤É¤Î·ºÈ³¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óËÅ¼Ô¤äºá¾õ¤¬½ÅÂç¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï5Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¨Ìò¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£