2児の母・青木裕子が実感した、子どもの「興味の連鎖」が始まる”秋のある体験”

2人のお子さんの小学校受験を経験したフリーアナウンサーの青木裕子さんによる、日々の「子どもとの学び」を提案する連載「子育て歳時記」。青木さんが子育てをするなかで、お子さんのために徹底的にリサーチをし、親子で一緒に体験した「学び」の数々を毎月シェアしています。

小学校受験では、季節ごとの“植物”や“行事”、生活力について問われるような試験が行われます。365日様々なところにある「学び」のチャンスですが、慌ただしく暮らしていると意外と忘れてしまいがちです。今回は、秋の夜に親子で楽しむ天体観測について。そこから広がる学びのきっかけについても考えます。

そして、この連載に書きおろしマンガなども加えてを改編し、まとめた書籍『3歳からの子育て歳時記』も絶賛発売中です。青木さんが実践してきた「体験」の具体例や、小学校受験の大原先生による月々のアドバイスなどを掲載した、情報満載の一冊となっています。日々のお出かけや、休みの日の参考にもなるのでぜひご覧ください。

秋におすすめの「天体観測」

秋の気配を感じる日が増えてきたとはいえ、まだまだ半袖の出番も多い日々ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

秋は、子どもと出来ることがたくさんある季節です。味覚狩りやピクニック、秋祭りに行ったり様々なスポーツに挑戦したり。過ごしやすい気候の間にやりたいことが盛りだくさんです。とはいえ、長い夏休みが終わって、学校行事なども多い時期ですから、無理は禁物。気軽に楽しめることを日々の生活の中で取り入れていきたいですね。

気軽に楽しめることとして、最近我が家で盛り上がっているのが、天体観測です。きっかけは次男が学校で夏の星座について習ったこと。興味を持ったようだったので、夏休み中に『夏の大三角を見つけよう』というようなワークショップにいくつか参加し、そのあと家でも夜空を観察するために望遠鏡を購入してみたのです。本格的な望遠鏡は宝の持ち腐れになるのが不安でしたが、探してみると月の観察程度なら対応できる子ども向けの望遠鏡というのが多数あったのでその中からポチっと。子ども向けといっても、月のクレーターまできれいに見えて、思わず私も童心にかえって興奮してしまいました。宇宙に思いを馳せる時間は夢があります。

夜空を見上げることは、星の名前、星座の名前、宇宙の成り立ちなど、様々な方向へ興味が広がる可能性を秘めています。興味を持ったら、プラネタリウムに行くもよし(日本科学未来館のドームシアターが好きです)、ギリシャ神話を知るもよし（本気のものは結構ドロドロですが、小学校中学年くらいからは小説『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』がおすすめです）、宇宙飛行士に憧れたらロケットのことを調べたくなるかも（『３歳からの子育て歳時記』でご紹介していますが、JAXAは子どもと一緒のお出かけにお勧めです）。

秋の夜長、お団子を作って中秋の名月（今年は10月6日です）を愛でるついでに、望遠鏡をのぞいてみるのもいいかもしれません。

