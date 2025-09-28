「ママ、もうこれ以上結婚しないで…」と母にお願いした５歳息子の言葉に隠された気持ち

現在7歳の娘と5歳の息子を育てながら、クスッと笑えて泣ける子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや子どもたちから学んだことなどをユーモアあふれる漫画にしています。

「そんな言葉どこで覚えたの？」「そのセリフ、誰の真似？」と、大人が思わずドキッとするような発言をすることがある子ども。はなゆいさんの息子も成長するにつれて言葉の使い方や表現力が豊かになり、はなゆいさんも驚かされることが増えたといいます。今回はそんな息子の発言にまつわるエピソードをお伝えします。

毎日のように「ママ好き！」アピール

こんにちは、小学生と幼稚園児を子育て中のはなゆいです。今回は、息子おーちゃんからもらったプロボースと聞き違えちゃうような発言を巡るエピソードをお届けします。

ある日のこと。突然、5歳のおーちゃんがこう言いました。

「ママ、結婚しないで」「これ以上結婚しないで」

「いやもう私、あなたのパパと結婚してますよ」「重婚の予定なんてないよ？」と、彼の言い分を聞いていくと、この発言が“ママを独り占めしたい気持ち”からのものだと分かりまして。胸がキュゥゥン……！と、ときめいちゃいました。

娘もママ大好きっ子でしたが、男の子ってそれ以上にママ大好きですよね！（我が家だけではないはず）特に5歳くらいの男子は、毎日のように「ママ好き！」を盛大にアピールしてくれます。こっちが照れちゃうほどに。

ご飯のときも、歯みがきのときも、お風呂のときも、「ママ、いっしょにやって？」「ママがいい！」が口グセ。小さな彼らなりの“愛情表現”がとめどなくあふれてきます。

だけどその言動の裏には、子どもなりの“考察”や“想い”がぎゅっと詰まっているんですよね。今回のエピソードは息子のピュアな気持ちが伝わってきた、ちょっと笑えて、じんわり心に残る出来事でした。

愛おしくもかっこいい息子のセリフ

子どもって、ときどき“破壊力抜群の名言”を放ってきますよね。今回のおーちゃんの「ママ、結婚しないで」もそのひとつ。しかもその理由が、「ずっとぎゅうしてほしいから」ですって。可愛すぎませんか!?

こんな愛おしくも男前な発言をするおーちゃんですが、甘えん坊っぷりはヘビー級。怖がりで昼間でもひとりでトイレに行けず、一緒に行こうと誘います。私が側にいられないときは、それでも存在を感じたいようで「歌ってて！」と頼んでくるほどです。

そんな息子が「僕が前に出てママを守るから」とか「絶対僕より先に死なないで」とか、ギャップのあるセリフに胸を撃ち抜かれています！

そうそう、「お化けが出たら僕がやっつけてあげるから」と言ってきたこともありましたよ。トイレにひとりで行けないのに（笑）！

でもね。“ママを守りたい”想いを、こんなふうに素直に出せるのが、おーちゃんのかっこよさ。

たぶんこの時期だけの、“甘えん坊ヒーロー”。かわいくて、たのもしくて、ちょっと笑える――全部ひっくるめて、愛おしいなぁと改めて思いました。

そして、もちろん今夜も「トイレついてきてね！」って頼まれましたよ。

ええ、もちろん全力でお供いたします！

