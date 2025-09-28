ホンダ・センシングを中心に一部改良も

ホンダは、軽自動車『Nワゴン』を一部改良し、9月26日に発売。世界観の幅を広げる新グレード『ファッションスタイル』を追加するとともに、Nワゴン・カスタムに特別仕様車『ブラックスタイル』を設定する。

【画像】ホンダNワゴンを一部改良！新グレードと特別仕様車登場 全26枚

Nワゴンは、通勤・通学や買い物といった日々の生活シーンで快適にクルマを使うための安心・安全性能や使い勝手を追求したモデル。全タイプに標準装備とした先進の安全運転支援システム『ホンダ・センシング』や、センタータンクレイアウトがもたらす広い室内空間、使い勝手のよい荷室など、一人ひとりの暮らしになじむ機能性やデザイン好評なモデルだ。



ホンダNワゴンLファッションスタイル （フィヨルドミスト・パール）オプション装着車 本田技研工業

今回の一部改良では、車両前部にパーキングセンサーを追加するとともに、車両が衝突するおそれがある場合にブレーキを制御し、衝突回避や衝突による被害の軽減を支援する『近距離衝突軽減ブレーキ』を、ホンダ・センシングの機能として新たに装備。

また、メーターを7インチのTFT液晶に変更し、ホンダ・センシングの作動状態などをよりわかりやすく表示するとともに、マルチインフォメーションディスプレーの表示を必要な情報に集約したことにより、視認性を高めている。

今回Nワゴンに追加したファッションスタイルは、エクステリアにオフホワイト塗装を施した専用のドアミラー、アウターハンドルと、カラードフルホイールキャップを装備。シンプルで親しみやすいNワゴンのデザインはそのままに、愛らしさと心地よさを表現した。価格は167万5300円〜。

さらに、Nワゴン・カスタム特別仕様車ブラック・スタイルは、上質かつ精悍なNワゴン・カスタムに、ブラックをアクセントとした内外装パーツを採用し、より上質で洗練されたデザインとした。こちらの価格は186万100円〜となる。