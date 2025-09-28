◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 4-1 西武(27日、ベルーナドーム)

ソフトバンクは前夜の西武戦に逆転勝利し、2年連続のリーグ優勝を果たしました。

昨季、圧巻の強さを見せつけリーグ制覇を果たしたソフトバンク。しかし今季はまさかの最下位発進となりました。さらにチームの主力を担ってきたレギュラー陣も続々ケガで離脱。苦しい戦いを強いられていました。

そんな中でチームを支えたのは若手選手の台頭。小久保裕紀監督も「レギュラークラスが離脱する中、彼らにとってはおそらくチャンスだと待ち構えていた、そういう風なプレースタイルに映りました。途中からは頼もしく、彼らの穴をしっかりカバーしながらやってくれたと思います」と評価しました。

続けて、今季の優勝をたぐり寄せたターニングポイントについて聞かれると、小久保監督は5月2日のロッテ戦について言及。この日は初回からポランコ選手の3ランを浴び、以降はロッテ投手陣の前になかなか得点の好機がつかめませんでした。2点ビハインドで迎えた9回裏。ここでは益田直也投手をマウンドに迎えるも、栗原陵矢選手と山川穂高選手が打ち取られ、あっという間に2アウトまで追い込まれました。しかしここからソフトバンク打線が反撃。中村晃選手と柳町達選手がヒットで続くと、牧原大成選手のタイムリーで1点差に迫ります。さらに石塚綜一郎選手が死球を受け、迎えた2アウト満塁。代打起用された川瀬晃選手のサヨナラタイムリーで劇的勝利を果たしました。

小久保監督は「今振り返ると本当にあの試合がポイントだなと思いますね」とコメント。続いて、川瀬選手について「最後の一週間はほぼレギュラー扱いでずっと出て。最初はベンチで控えている選手で、いつ行っても準備ができている選手、ベンチにいると非常に心強いんですけど。最後の方はレギュラーとしても心強く感じました」と称賛しました。

これには川瀬選手も顔をくしゃりと崩しながら、照れ笑いを浮かべました。