Ê¿ÌîÈþ±§¤¬À¤³¦Î¦¾å´ÑÀï¡¡°Õ³°¤Ê½÷»ÒÎÏ»äÉþ¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡ÖÂîµå°Ê³°¤Ç¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×
¡¡Âîµå½÷»Ò¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§¤¬£²£µÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡¡Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤àÁª¼ê¤Î»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î´ÑµÒ¡¢°ìÂÎ´¶¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£´ÑµÒÀÊ¤Ç¶¥µ»¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂîµå°Ê³°¤Ç¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁö¤Ã¤¿¤êÈô¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×¡Ö¤ß¤¦¤Á¤ã¤ó¤âÀï¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤è¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£