¡¡Íý·Ï¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤Ë²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¤«¤Ê¤¬¡ØSPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡¡»³ÅÄ¤«¤Ê¡ÖÈà½÷¤ÎÈëÌ©¡×¡ÙÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡ÄG¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤ÇÌ¥¤»¤ë»³ÅÄ¤«¤Ê
¡¡»³ÅÄ¤Ï1995Ç¯9·î27Æü¡¢ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤¿¸å¡¢2021Ç¯9·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åö»þ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¸½Ìò¤ÇÂç³Ø¤Ë¤âÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä±Ç²è½Ð±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢²ÄÎù¤µ¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë°µÅÝÅªÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¤ÈG¥«¥Ã¥×Èþ¥Ð¥¹¥È¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´®Ç½¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿Íµ¤ÌÑÁÛ¥°¥é¥Ó¥¢»£¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤Ç¾Ò²ð½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¸·Áª¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤·¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢°û¤ß²ñ¤«¤é¤Î¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ±ð¤ä¤«¤Ê°ìÌë¤ò²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Î°áÉþ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤é¤·¤¤Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ä¥Ò¥Ã¥×¤¬Ïª¤ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÍâÄ«µ¯¤¤¿»þ¤Ë¸«¤»¤¿¡¢Èà¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¤Ï¤Ë¤«¤àÈà½÷¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
