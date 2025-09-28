9月28日の運勢第1位は獅子座！ 今日の12星座占い
あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!
★第1位……獅子座
今日は、あなたの個性や魅力が自然に際立つ日。周囲から注目を集める場面も増えそうです。そんなときは、自信を持って一歩踏み込んでみて。軽いボディタッチや、意味深な視線を送るだけでも、異性の心を強く引き寄せられるでしょう。
★第2位……牡羊座
「これが今のベスト」と思える判断ができる日。インスピレーションを信じて、ピンときたら即アクションを！タイミングのよさが運気を大きく後押ししてくれるはず。迷いすぎず、スピードを意識するのが成功への近道です。
★第3位……射手座
自分の心を一番に大切にできる日。思いついたことをそのまま実行に移していきましょう。「こんなことしたら変かな？」と躊躇する必要はありません。その自由な行動が、新しい楽しみや、心ときめく発見へと繋がっていくはず。
★第4位……天秤座
今日は、物事を整理して考えられる抜群の思考力を発揮できる日。どんな方法が最も発展につながるか、しっかりと見通せます。自分なりの答えが出たら、自信を持って話してOK。あなたの計画性とバランス感覚が、周囲にも良い影響を与えそうです。
★第5位……水瓶座
誰かとの距離について、「このくらいがちょうどいい」と自分の中で納得できる時間が持てそうです。周囲の声に惑わされず、あなたの感覚を信じて大丈夫。安心できる距離を保つことで、関係が穏やかに続いていく暗示です。