ÂÐ¥¤¥é¥ó¹ñÏ¢À©ºÛ ¤Þ¤â¤Ê¤¯ºÆÈ¯Æ°¡¡¡Ö¶²¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¥¤¥é¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¡¡²¤ÊÆ¤È¤ÎÂÐÎ©¿¼¹ï²½¤Î·üÇ°
¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ë¹ñÏ¢¤ÎÀ©ºÛ¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¤ç¤¦ºÆÈ¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¶²¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ë¹ñÏ¢À©ºÛ¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¤ç¤¦¸áÁ°9»þ¤ËºÆ¤ÓÈ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÁ°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬ÌäÃæ¤Î¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÈà¤é¤¬À©ºÛ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²æ¡¹¤¬¶þ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¶²¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤«¤é¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÇ»½Ì¥¦¥é¥ó¤Î°ú¤ÅÏ¤·¡×¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢À©ºÛ¤ÎºÆÈ¯Æ°¤ò3¤«·îÍ±Í½¤¹¤ë¤È¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Ð¤«¤²¤Æ¤¤¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³°Ì³¾Ê¤Ï27Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤ËÃóºß¤¹¤ë¼«¹ñ¤ÎÂç»È¤ò¾¤´Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À©ºÛ¤ÎºÆÈ¯Æ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¤Î¤¿¤á¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥ó¤È²¤ÊÆ¤Ê¤É¤È¤Î´Ö¤Ç¤Ï2015Ç¯¤Ë¡Ö³Ë¹ç°Õ¡×¤¬À®Î©¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬°ìÊýÅª¤ËÎ¥Ã¦¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï³Ë¹ç°Õ¤òÇË¤ë·Á¤Ç³Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢À©ºÛ¤¬ºÆÈ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³Ë³«È¯¤ÎÀ©¸Â¤Î¤Û¤«¡¢Éð´ï¤Î¼è¤ê°ú¤¤Ê¤É¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¡¢¥¤¥é¥ó¤È²¤ÊÆ¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£