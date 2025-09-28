timelesz橋本将生「とっても叫んでいらっしゃって」恒松祐里が明かす初主演現場での様子【ひと夏の共犯者】
【モデルプレス＝2025/09/28】timeleszの橋本将生、女優の恒松祐里がこのほど、都内で開催されたテレビ東京系ドラマ24枠「ひと夏の共犯者」（10月3日スタート／毎週金曜深夜24時12分〜）記者会見に出席。現場でのエピソードを明かした。
原作は、「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜」（テレ東）、「ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜」（テレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…」。大学生の主人公・岩井巧巳（橋本）が、推しのアイドル・片桐澪（恒松）との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格「眞希」がいることに気が付く。巧巳は裏の顔である眞希に惹かれるようになり、彼女のために全てを捧げ“共犯”となる道を選ぶ。「最愛の推し」を守るため、自らの手を汚しながらも墜ちていく男の逃避行ラブサスペンスを連続ドラマ化する。橋本は本作が連続ドラマ初出演で初主演となる。
役と自分自身の違いを発表する場面で、橋本は「役：冷静を装える」「自分：冷静を装えない」と回答。「巧巳が1番最初に澪と出会って、『私のこと知ってますか？』って聞かれて『知らないです』って冷静を装って答えるんですけど、僕、できないなと思って。『知ってます』って言っちゃうかもしれない。その後も冷静を装って隠したりするんですけど、僕はちょっと顔に出ちゃうな」と自己分析をした。
恒松は「役：澪は虫が苦手」「自分：虫を恐れない」と回答。アブなども多い自然豊かな現場で撮影しているというが、「スタッフさんたちも苦手な方が多くて、橋本さんなんかとっても叫んでいらっしゃって、私が退治しに回っております」とエピソードを披露。これを受け、橋本は「本当にすごくて、瓶みたいなので捕まえて逃がしてあげるんですよ。すごい早かったですね。助かってます。ありがとうございます」と感謝し、「1現場、1人恒松さんがいたら、夏は乗り切れるんじゃないかなと思います」とユニークな発言で笑わせた。
会見では、澪、眞希のような自身の二面性について話す場面も。橋本は、表の顔を「クール」、裏の顔を「人と話すのが好き、楽しいことが好き」と表現し、「僕自身は別にクールとか思ってないんですけど、よく外見とか見た目とかの雰囲気でクールキャラなんて言われたりするんですけど、実際はすごく人と話すのが好きですし、楽しいことが本当に好きなんです」と説明した。
「timeleszのグループのじゃんけん一つでめちゃくちゃ盛り上がれるんですけど、多分1番楽しんでるのは僕なんじゃないかっていうくらい小さいことでもすごく楽しくできるのが僕の二面性なんじゃないかなと思います」と語るとともに「（メンバーから）『最初はクールだと思ってたけど、全然クールじゃない』みたいに言われます。言葉を選ばずに言うと『馬鹿だよね』みたいな」といい、「僕はバカだとは思ってないんです」と自らは否定しつつ、メンバーからの反応も明かした。
そんな橋本について、恒松は「実際にお会いするまでは、物静かな方なのかなとは思っていました」と告白。「すごくいろんな方とお話されていて、喋ってないところは見たことがないです。基本誰かと喋ってるなっていう印象です」と言い、橋本は「本当ですか！？」とツッコんでいた。（modelpress編集部）
