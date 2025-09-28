恒松祐里が見つけた“アイドルあるある” timelesz橋本将来「僕はないです」【ひと夏の共犯者】
【モデルプレス＝2025/09/28】timeleszの橋本将生、女優の恒松祐里がこのほど、都内で開催されたテレビ東京系ドラマ24枠「ひと夏の共犯者」（10月3日スタート／毎週金曜深夜24時12分〜）記者会見に出席。恒松がアイドル役を通じて見つけた“アイドルあるある”を明かした。
【写真】橋本将生が会いたいと語った人気女優
アイドル・片桐澪ともう1つの人格・眞希を演じる恒松は、「二重人格の役柄なので、最初お話をいただいた時は、ワクワクする気持ちと、怖さが入り混じった感情でした」と回顧。「30分ドラマの中で2つの人格を演じるということで、分かりやすさだったり、見た目は私なので変えることはできないんですけれども、話し方だったり、立ち振る舞いをお互いにきちんと分けて演じ分けるように気を付けています」と演じる際のポイントを明かした。
アイドルを演じるうえで「アイドルってずっと笑いながら歌うんですけど、ずっと笑って歌っていると、1番終わった時らへんに、前歯だと上唇がくっついて、笑顔から離れられなくなってしまうんです」と実際にアイドルとして活動する共演者・上原あまねから聞いたという“アイドルあるある”を実感。「観客の方を向かない振りの時に、舌で舐めて乾燥を解いてあげて、口が閉じられるようになるっていうのを知って、対策しながらみんなで撮影に臨んでました」と対策法も伝えた。
一方、普段アイドルとして活動する橋本は、「すごく勉強になります」と“アイドルあるある”に共感していない様子。「くっついたことは僕はないです。すみません。くっついたことなくて」と打ち明けていた。
原作は、「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜」（テレ東）、「ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜」（テレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…」。大学生の主人公・岩井巧巳（橋本）が、推しのアイドル・片桐澪（恒松）との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格「眞希」がいることに気が付く。巧巳は裏の顔である眞希に惹かれるようになり、彼女のために全てを捧げ“共犯”となる道を選ぶ。「最愛の推し」を守るため、自らの手を汚しながらも墜ちていく男の逃避行ラブサスペンスを連続ドラマ化する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】橋本将生が会いたいと語った人気女優
◆恒松祐里が見つけた“アイドルあるある”
アイドル・片桐澪ともう1つの人格・眞希を演じる恒松は、「二重人格の役柄なので、最初お話をいただいた時は、ワクワクする気持ちと、怖さが入り混じった感情でした」と回顧。「30分ドラマの中で2つの人格を演じるということで、分かりやすさだったり、見た目は私なので変えることはできないんですけれども、話し方だったり、立ち振る舞いをお互いにきちんと分けて演じ分けるように気を付けています」と演じる際のポイントを明かした。
一方、普段アイドルとして活動する橋本は、「すごく勉強になります」と“アイドルあるある”に共感していない様子。「くっついたことは僕はないです。すみません。くっついたことなくて」と打ち明けていた。
◆橋本将⽣主演「ひと夏の共犯者」
原作は、「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜」（テレ東）、「ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜」（テレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…」。大学生の主人公・岩井巧巳（橋本）が、推しのアイドル・片桐澪（恒松）との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格「眞希」がいることに気が付く。巧巳は裏の顔である眞希に惹かれるようになり、彼女のために全てを捧げ“共犯”となる道を選ぶ。「最愛の推し」を守るため、自らの手を汚しながらも墜ちていく男の逃避行ラブサスペンスを連続ドラマ化する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】