¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢ÃÏ¸µ¡¦µÜºê¤ò¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÇØÉé¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×

½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤Æ¤²¥Ó¥Ó¡ª¡×¡ÊNHKµÜºê¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×½Ð±é¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎµÜºê¸©¤Ç¤âÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ó¡¢¡ÖµÜºê¤ò¤¤¤Ä¤«¤ÏÇØÉé¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬³ð¤¦°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¡¢½Ð¿È¤Ç¤¢¤ëµÜºê¸©¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£µÜºê¸©¤Ç¤Ï¡È¹âÀÐ¤¢¤«¤êº×¡É¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¹âÀÐ´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¹âÀÐ¤â¡Ö¡Ê¼ª¤Ë¡ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿ÆÀÌ¤ÎÊý¤«¤éËè²óÏ¢Íí¤¬Ãå¤Þ¤¹¡£µÜºê¤Ã¤Æå«¤¬¶¯¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿ÆÀÌ¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤ÎÉã¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤ª²Ö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£´ò¤·¤¤¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÈ¿¶Á¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¹âÀÐ¤Ï¡ÖµÜºê¤ò¤¤¤Ä¤«¤ÏÇØÉé¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬³ð¤¦°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
