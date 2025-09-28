【鮭とキノコ】秋に食べたい黄金コンビで作る7選〜ホイル焼き・アヒージョもおうちで手軽に
脂ののった鮭と、風味豊かなキノコ。相性抜群の2つは、まさに秋の味覚を代表する黄金コンビです。そこで今回は、定番から変わり種まで、鮭とキノコの絶品レシピを7つご紹介します。
フライパンやレンジで手軽に作れるものばかりなので、秋の食卓にぜひ取り入れてみてくださいね。
【野菜たっぷり】鮭のホイル焼き
キノコや玉ネギ、ニンジンなど野菜たっぷりのホイル焼きは、鮭の旨みと野菜の甘みが溶け合い、子どもから大人まで楽しめる一品です。キノコはシイタケやエリンギなど好みでOK。野菜を薄切りにすれば、レンジ加熱不要でより時短が叶います。
■主菜も副菜も【鮭×キノコ】のおすすめレシピ6選
生鮭にキノコをのせてレンジ加熱するだけの簡単レシピ。油を使わないのでとてもヘルシーです。シイタケやマイタケ以外にも、シメジやエノキなどでアレンジするのもおすすめ。ポン酢しょうゆの代わりにすだちやかぼすを搾ると、秋らしさがアップします。
炒め油の代わりにマヨネーズを使うと、グッとリッチな味わいに。魚料理だけでは物足りない方も満足感が得られますよ。しょうゆを鍋肌からまわしかけると香りが立ち、食欲をそそります。甘辛い味付けがごはんにぴったりです。
鮭と相性の良いみそバターで味付けする、和風ソテーです。鮭は表面をカリッと焼くことで、香ばしさが高まります。甘じょっぱい味わいは、ごはんが何杯でも進みますよ。調味料は焦げやすいので、鍋に加えたら手早く全体にからめましょう。
歯応えの良いホワイトシメジを使う炒めものです。真っ白なキノコと鮭の赤が、食卓を鮮やかに彩ります。ユズコショウの爽やかな風味と辛みが大人向け。肌寒い秋の夜に熱燗と一緒にいかがでしょうか。
エビやイカなどで作ることが多いアヒージョを鮭でアレンジ。ふっくら火が通った鮭とキノコの食感がやみつきになります。ニンニクと赤唐辛子入りのオリーブオイルで、ゆっくり煮るのがおいしさの鍵。余ったオイルはパスタソースにすると絶品ですよ。
生クリームや粉チーズの濃厚ソースが、鮭とキノコにからんで絶品です。白ワインで蒸し煮にするため、鮭がパサつかずしっとりしますよ。ソースは火を通しすぎると口当たりが悪くなるため、ひと煮たちしたらすぐに火を止めましょう。リッチな味わいは秋のおもてなしに喜ばれます。
■今年の秋は「鮭×キノコ」を堪能しよう
秋の味覚はたくさんありますが、鮭とキノコの黄金コンビはレシピのレパートリーが多く、何通りもの味を楽しめるのが魅力です。
定番のホイル焼きやソテーをはじめ、ノンオイルのレンジ蒸しやおしゃれなクリーム煮など、ご紹介したレシピはどれも絶品です。
この秋は、食卓に黄金コンビを加えて、季節の味覚を存分に堪能してくださいね。
(ともみ)
鮭のホイル焼き フライパンで簡単に！切って包むだけ
