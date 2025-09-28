鮭のホイル焼き フライパンで簡単に！切って包むだけ【材料】（2人分）鮭(甘塩鮭) 2切れジャガイモ 1個ニンジン 1/4本シメジ 1パックバター 10g白ワイン 大さじ 1塩コショウ 少々サラダ油 適量【下準備】1、鮭は骨を取り、食べやすい大きさに切る。2、ジャガイモは皮ごときれいに水洗いし、ぬれたままラップに包んで電子レンジで2〜3分加熱し、向きを変えてさらに1〜2分加熱する。竹串を刺してみてスッと刺さったらOKです。皮つきのまま、幅1cmに切る。電子レンジは600Wを使用しています。3、ニンジンは皮をむいて幅1cmに切り、耐熱容器に並べてラップをし、電子レンジで1分加熱する。4、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。【作り方】1、アルミホイルにサラダ油を薄くひき、ジャガイモ、ニンジン、シメジ、鮭、バターをのせ、白ワインをかけて塩コショウを振り、ホイルで包む。2、フライパンにのせて分量外の水(深さ2〜3cm位)を入れ、フライパンに蓋をして弱火で15〜20分加熱する。鮭に火が通ったら、アルミホイルごと器に盛る。