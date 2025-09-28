◆高校野球秋季北海道大会▽十勝地区代表決定戦 帯広三条５―１帯広農（２７日・帯広の森）

十勝地区で代表決定戦２試合が行われた。帯広三条は５―１で帯広農を下し、１１年ぶりの全道大会（１０月１２〜２０日、プレド）出場を決めた。エース左腕・安藤美壱（みいち、２年）が９回１失点で公式戦初完投。打っても３打点で４番の役割を果たした。白樺学園は背番号９のサイド右腕・窪田侑（１年）が５回１安打無失点と好投。帯広南商に３―０で勝利し、２年ぶりの全道切符を獲得した。

帯広三条の二刀流エースが、チームを２０１４年以来の全道出場に導いた。最後の打者を打ち取ると、安藤は左拳を握って女房役の湯浅導大捕手（２年）と抱擁。「自分たちの代で全道に行けると思っていなかった。ほっとしています」と白い歯をこぼした。

普段は直球主体だが、冷静に相手の狙いを見極めてスタイルを変えた。自信のあるカーブなど変化球中心の配球で８奪三振。練習試合を含め初めて９回を投げきり、佐藤竣介監督（３１）も「結果どうこうより、９イニング投げられたのが彼にとって良かった」とうなずいた。

本塁打を放った１回戦に続き、４番に座る打者でもパワーを見せつけた。５回１死満塁で打席に入ると、外角低めの直球を逆方向の左中間フェンス際まで運んだ。走者一掃の３点適時二塁打となり、自らのバットで援護した。

今年２月の大雪で室内練習場が倒壊した。未だ再建の見通しが立っていない。日没が早い秋も大きな練習制限を受ける上、２年生は大会直前の１０日まで修学旅行も控えており、安藤は「いかに調子を落とさないかが大事。（旅先でも）シャドーピッチングはしようと思う」。夏の甲子園５度出場の古豪が、逆境を乗り越え、まずは全道１勝をつかみに行く。（島山 知房）