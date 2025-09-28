◆明治安田Ｊ２第３１節 磐田３―４大宮（２７日・ヤマハ）

ジュビロ磐田は大宮に３―４で逆転負け。今季最多タイの大量失点で痛い２連敗を喫し、暫定８位に後退した。前半１０分のセットプレーからＤＦヤン・ファンデンベルフ（３０）の移籍後初ゴールで先制するなど優位に試合を進めたが、序盤の２点のリードを守れなかった。

後半アディショナルタイム７分、途中出場のＦＷマテウス・ペイショット（２９）がゴールを決めて１点差に迫ったが、反撃はそこまで。磐田イレブンは痛すぎる２連敗に肩を落とした。

序盤は３連敗中の大宮を圧倒した。前半１０分にヤンが１８８センチの高さを生かしたヘディングシュートを決めて先制。同１４分には、ＭＦ倍井謙（２４）のクロスにＭＦグスタボシルバ（２８）が頭を合わせて加点した。２戦ぶりの勝利へ、スタジアムは盛り上がった。

しかし前半終了間際に１点を返されると、後半開始１分に左サイドを破られて追いつかれた。さらに１２分、２２分と失点。勝てば暫定５位に浮上するチャンスだったが、勝ち点１差だった大宮に逆転されて、８位に後退した。試合後に会見したジョン・ハッチンソン監督（４５）は「立ち上がりは良かったが、それが続けられなかった」と厳しい表情で話した。

残り７試合で、２８日に藤枝戦を控える首位・水戸との勝ち点差は７。開幕前に掲げていたＪ２優勝という目標は「難しい状況になった」と指揮官。それでも「希望はある。１試合、１点で局面は変わる」と前を向いた。次節（１０月４日）のアウェー・甲府戦で勝つだけだ。

（里見 祐司）