◆明治安田Ｊ１第３２節 清水１―２神戸（２７日・ノエスタ）

清水エスパルスはアウェーで神戸に１―２で逆転負けを喫した。前半４０分、左クロスに反応したＭＦ小塚和季の今季初ゴールで先制。だが後半はリーグ２位の強敵に徹底して押し込まれ、同２０分に同点被弾。連続無失点は３試合で途切れた。さらに同アディショナルタイム（ＡＴ）に痛恨の２点目を失い万事休した。黒星は６試合ぶり。次は１０月４日、ホームでＦＣ東京と対戦する。

残り数分、耐え切れなかった。後半ＡＴ２分、清水はロングボールの処理を最終ラインがミス。クロスから決勝点を流し込まれ、勝ち点１は手中からスルリとこぼれた。それでも秋葉忠宏監督（４９）は「自分たちからアクションを起こす素晴らしいゲームだった。前半のようなフットボールを９０分できるレベルに持っていけるようにしたい」と前向きに振り返った。

前半は新たなオプションが機能した。前節（２３日）の浦和戦から中３日。指揮官は先発４人を入れ替え、ＭＦ乾貴士とＭＦ小塚の“ファンタジスタコンビ”を今季初めて同時にスタメンで起用した。「プレースタイルは違うけどお互いを意識できた」と小塚。前半４０分、中盤でのボール奪取からつなぎ、乾のパスを左サイドのＭＦ山原怜音が折り返す。中央に走り込んだ小塚が右ワンタッチで仕留めた。

今季、韓国・ソウルイーランドから加入した背番号８にとってこれが移籍１号。Ｊ１での得点は大分に在籍した２０年９月２７日の鹿島戦以来、ちょうど５年ぶりとなった。実力は誰もが認めるが、今季は春季キャンプから度重なるけがで何度も離脱しており、この日も後半１５分で交代。「もっとコンディションを上げて長い時間プレーしたい」と先を見据えた。

試合運びには課題が残った。前半は互角に渡り合うも後半途中から息切れ。ロングボールに手を焼き、押し込まれるシーンが続いた。同２０分、こぼれ球を拾われ、ゴール前に送られた浮き球をヘディングで押し込まれ失点。ＦＷ北川航也、ＦＷアルフレド・ステファンスらが投入されたが２点目は遠く、後半のシュート数は４―１５と流れを変えられなかった。それでも「こういう試合は未来につながる」と秋葉監督は必死に顔を上げた。順位は１１位で変わらず次は１０月４日にＦＣ東京戦。残り６試合、もがきながら少しでも前進していくしかない。

（武藤 瑞基）