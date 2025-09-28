Â©»Ò¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿»Ù±ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤!?¡¡¸ÉÎ©Ìµ±ç¤Î°é»ù¤Ë¿¼¤Þ¤ëÀäË¾¡ÚÈ¯Ã£¾ã³²¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Æ¡¡¤ï¤¬»Ò¤ÎÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ Vol.9¡Û
¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï½ñÀÒ¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Æ¡¡¤ï¤¬»Ò¤ÎÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§¥Í¥³»³¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤«¤é°ìÉô¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁ´14ÏÃ¡Ë¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
NICU¤«¤éÂà±¡¤·¤¿¥æ¥ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤µ¤¯¤é¤Ï¡¢Â¿Æ°»ù¥·¥å¥¦¤ÎÁê¼ê¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤ºÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£µÁÊì¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Âà±¡¸å¤Î3½µ´Ö¤¬²á¤®¤ë¤È¡¢¥æ¥ê¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ç¥·¥å¥¦¤ò¤«¤Þ¤¨¤º¡¢¥·¥å¥¦¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤ÏÁý²Ã¡£¤½¤³¤ÇÉ×¤ËÌ¼¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤ë¤è¤¦Íê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢É×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«°û¤Þ¤Ê¤¤Ì¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡ÖÌµÍý¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¤Þ¤¹¡£¥·¥å¥¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤à¤â¡¢É×¤Ï¤¿¤À¸«¼é¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú¾õÂÖ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Í£°ì¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤ëÂç¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÉ×¤È¤µ¤¨¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤º¡¢¤µ¤¯¤é¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸ÉÆÈ¤È¾ÇÁç´¶¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
NICU¤«¤éÂà±¡¤·¤¿¥æ¥ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤µ¤¯¤é¤Ï¡¢Â¿Æ°»ù¥·¥å¥¦¤ÎÁê¼ê¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤ºÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£µÁÊì¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Âà±¡¸å¤Î3½µ´Ö¤¬²á¤®¤ë¤È¡¢¥æ¥ê¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ç¥·¥å¥¦¤ò¤«¤Þ¤¨¤º¡¢¥·¥å¥¦¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤ÏÁý²Ã¡£¤½¤³¤ÇÉ×¤ËÌ¼¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤ë¤è¤¦Íê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢É×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«°û¤Þ¤Ê¤¤Ì¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡ÖÌµÍý¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¤Þ¤¹¡£¥·¥å¥¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤à¤â¡¢É×¤Ï¤¿¤À¸«¼é¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú¾õÂÖ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Í£°ì¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤ëÂç¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÉ×¤È¤µ¤¨¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤º¡¢¤µ¤¯¤é¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸ÉÆÈ¤È¾ÇÁç´¶¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»Ô¤ÎÈ¯Ã£»Ù±ç¶µ¼¼¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤ÇÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÏÆ±È¼ÉÔ²Ä¤È¤Î·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥æ¥ê¤ÎÍÂ¤±Àè¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤¯¤é¤¬»Ù±ç¶µ¼¼¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¿¦°÷¤Ï¡¢¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤»¤º¸ýÆ¬¤Ç¤Î°ÆÆâ¤À¤±¤ËÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2ºÐº¢¤ËÅÅÏÃ¤ÇÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¯¤È¤À¤±¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÜÍè¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î»Ù±ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤µ¤¯¤é¤ÏÀäË¾¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤³¤È¤ò¤µ¤¯¤é¤¬É×¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤â¡¢É×¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ç¡¢¡Ö²¶¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡×¤ÈÎä¤á¤¿ÊÖÅú¡£
È¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢É×¤ÏÌÛ¤ê¹þ¤ß¡¢²¿¤âÈ¯¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀäË¾Åª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Æ¡¡¤ï¤¬»Ò¤ÎÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù
Ãø¼Ô¡§¥Í¥³»³¡¡(KADOKAWA)¡¡
¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Æ¡¡¤ï¤¬»Ò¤ÎÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¤³¤Á¤é
Ãø¼Ô¡§¥Í¥³»³¡¡(KADOKAWA)¡¡
¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Æ¡¡¤ï¤¬»Ò¤ÎÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¤³¤Á¤é
½é¤á¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¤µ¤¯¤é¡£¤·¤«¤·Ä¹ÃË¥·¥å¥¦·¯¤ÏÈ¯¸ì¤¬ÃÙ¤¯¡¢ÂçË½¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡Ö¼ê¤¬¤«¤«¤ë»Ò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¥±¥¢¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)