沖縄で開催され、１４日に閉幕した「ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回ＷＢＳＣ Ｕ―１８野球ワールドカップ」では、侍ジャパン高校日本代表の２０人に２人の道産子が選出され、準優勝に貢献した。現地で日本代表の全試合を取材した加藤弘士編集委員が、その奮闘を前後編の２回にわたってリポートする。前編では登別市出身で、高校侍の守護神を務め、今秋ドラフト１位候補にも挙がる最速１５８キロ右腕・石垣元気（健大高崎３年）を描く。

世界最強打線と渡り合えた充実感と、頂点にたどり着けなかった悔しさ。胸中にはその二つがあった。決勝の米国戦を終え、那覇の夜風に吹かれながら、石垣は熱投を振り返った。「準優勝できたということはうれしいですし、本当に楽しかったです」。胸に輝く銀メダルが誇らしかった。

０―１の４回１死一、二塁で先発の左腕・末吉良丞（沖縄尚学２年）からバトンを託された。直球で押し、危機を脱した。だが５回、３四死球と制球を乱し、１死満塁から左犠飛で２点目を献上した。チームは０―２で敗れた。「まだまだ力不足。でも指にかかったストレートは、世界で通用すると感じました」。球場の表示では最速１５６キロだったが、大会を主催するＷＢＳＣはトラックマンのデータで、石垣が１５８キロを計測していたことを発表した。メジャーの卵も出場した今大会。登板した投手中、最速の数値だった。

昨秋の関東大会準々決勝・佐野日大戦では等々力球場の電光掲示板に「１５８キロ」を表示させた。２年生史上最速だった済美・安楽智大や大船渡・佐々木朗希の１５７キロを１キロ更新した。同球場はアマ野球記者やスカウトの間では「スピードガンが甘い」とも言われていた。石垣自身も受け止めは謙虚だった。「そんなに出てないと思うんですけど。ＭＡＸで５３、５４あたりかと」。だが高校最後の公式戦で、落とし前をつけた。石垣は紛れもなく、「最速１５８キロ」の剛腕だった。

全て救援で３試合に登板し、７回１／３を投げて自責１の防御率０・９５と重責を全うした。１０月２３日のドラフト会議では主役の一人として注目が集まる。メジャー球団も群馬・高崎市内の同校を訪れ、世代最強右腕に興味を示すが、石垣は「まだまだ世界で戦えるレベルではない。まずは日本で鍛えて、将来的にはメジャーに行きたい」と思いを口にした。登別が生んだ「ＩＳＨＩＧＡＫＩ」のストレートに、ＭＬＢの強打者のバットが空を切る―。そんな未来予想図は決して、夢物語ではない。

◆石垣 元気（いしがき・げんき）２００７年８月１６日、登別市生まれ。１８歳。幌別西小１年で軟式野球を始め、登別西陵中在籍時は洞爺湖シニアに所属。２年夏から投手。健大高崎では１年春からベンチ入り。甲子園には２年春から４季連続で出場。２年春のセンバツは優勝、３年春は４強。１８０センチ、７８キロ。右投両打。

【編集後記】ストイックな“甲子園”とは、いささか趣が違う。侍ジャパン高校日本代表の取材は３年連続になるが、大会期間中は選手たちと報道陣も近い距離で「ワンチーム」となり、世界列強に立ち向かうのが特徴的だ。石垣の周囲には常に仲間が集い、一体感の醸成に一役買っていた。試合前の横浜・奥村頼人と談笑する石垣にカメラを向けると、満面の笑みの奥村とは対照的に、キリリと引き締まった表情。シャイな人柄がうかがわれた。

宿舎では大阪桐蔭のエースで主将を務めた最速１５０キロ右腕・中野大虎（３年）と同部屋。急造チームの一体化に心血を注ぐ中野に「コミュニケーション能力が高いので、尊敬します」と刺激を得た様子だった。

正捕手の山梨学院・横山悠（３年）は石垣の球を受け「真っすぐが球速以上に感じます。そこからまた一つ伸びてくる。本当に一級品」と明かした。石垣の球を受けた後、左手に痛みを覚え、テーピングを施したという。他の選手にも強いインパクトを与えた、代表での日々。世代最強右腕の称号は、間違いなかった。