¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ÏºÇ½ªÆü·èÃå¤Ø¡ÄÆ±Î¨¼ó°Ì¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º£³Ï¢¾¡¡õ¥ä¥ó¥¡¼¥¹£·Ï¢¾¡¡¢Æ±Î¨¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¥Ö·³Í¥¾¡
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º£µ¡½£±¥ì¥¤¥º¡Ê£²£·Æü¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¥È¥í¥ó¥È¡á¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¡¢ËÜµò¤Ç¥ì¥¤¥º¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ£³Ï¢¾¡¤ò¤ª¤µ¤á¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èÆ±Î¨¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡££¹£³¾¡£¶£¸ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ï¡¢£²£¸Æü¡ÊÆ±£²£¹Æü¡Ë¤ÎºÇ½ªÆü·èÃå¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤ÇÀè¤Ë¾¡Íø¡£¥ª·³ÀèÈ¯¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤¬¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¤òÍá¤Ó¤»£·Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÙ¤ì¤Æ»î¹ç³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤â£²²ó¤Ë¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤È¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£³ÅÀ¤òÀè¼è¡££´¡½£±¤Î£·²ó¤Ë¤Ï¥«¡¼¥¯¤¬£±£³¹æ¥½¥í¤Ç²ÃÅÀ¤·¡¢£³Ï¢¾¡¡£¥á¥¸¥ã¡¼£³»î¹çÌÜ¤Î£²£²ºÐ¥¤¥§¥µ¥Ù¥Ã¥¸¤¬£µ²ó£µ°ÂÂÇ£°Éõ¤È¹¥Åê¤·¡¢½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¾¡ÇÔ¤Ç¤Ê¤é¤ó¤ÀÎ¾µåÃÄ¤À¤¬¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·èÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÀï¤ÇÎ¾·³¤È¤â¾¡¤Æ¤Ð¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¾¡¤Ã¤¿¾å¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ÇÔ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£