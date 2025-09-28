¡ÖÂÎ¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×°úÂàÈ¯É½¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀîÃ¼¿µ¸ã2ÎÝÂÇ¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç´¿À¼¡ÖÌÀÆü¤Ï¤¿¤Ö¤óÎÞ¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È 3-1 ¹Åç(27Æü¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜµå¾ì)
¥ä¥¯¥ë¥È¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÀîÃ¼¿µ¸ãÁª¼ê¤¬ÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢º£µ¨½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë2ÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÂÇÀÊ¤Ç¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÀîÃ¼Áª¼ê¡£¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¡ÖÀîÃ¼¡×¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â°ì½ï¤Ë¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüµå¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÀîÃ¼Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é²¹¤«¤¤À¼±ç¤òÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Øº£Æü¡¢É¬¤ºÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»î¹çÁ°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÂÇ¤¬¹ð¤²¤é¤ì¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤âÂç´¿À¼¤¬µå¾ìÃæ¤òÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂÎÁ´ÂÎ¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀîÃ¼Áª¼ê¤Ï¥é¥¤¥È²£¤ØÄã¤¯±Ô¤¤ÂÇµå¤Ç2ÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö(¹âÄÅ)´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¥Û¡¼¥à¥é¥óÁÀ¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÇÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü¤Ï¸ø¼°ÀïºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¡¢¤¿¤Ö¤óÎÞ¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£ÆüÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ÀîÃ¼Áª¼ê¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÁª¼ê¤ä´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¼é¤ê¡¢¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ï¾Ð´é¤ÇÀîÃ¼Áª¼ê¤Ø¼ê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤¿ÀîÃ¼Áª¼ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤â¤È¤Ø¹Ô¤²þ¤á¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Âç¤¤ÊÀîÃ¼¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£