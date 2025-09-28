ヤクルトの川端慎吾選手が27日、今季限りでの引退を発表し会見を行いました。会見を終えた後、球団の後輩たちからサプライズを受け、涙を堪えるような表情を見せました。

川端選手は、2006年に高校生ドラフト3位で入団。2015年にはリーグ優勝と首位打者や最多安打のタイトル獲得。近年は代打の切り札として、2021年の日本シリーズでは、20年ぶり日本一を決める決勝打を放ちました。プロ20年間で1326試合、通算打率.293、1099安打を記録しています。

ヤクルト一筋20年の37歳。引退決断には、「9月の10日くらいに球団の方からそういう話があって、悩んで悩んで、なかなか決断することができなかったが、時間が経つにつれて少しずつ落ち着いて冷静に考えられるようになった。この辺で身を引くのが一番ベストなんじゃないかと思えるようになってきたので、つい最近なんですけど決断しました」と明かしました。

会見を終了後には、川端選手の元へ後輩たちが登場。オフに自主トレを行う後輩の中村悠平選手・山田哲人選手・古賀優大選手・内山壮真選手の4人の姿に涙をこらえ切れません。

中村選手は「まずは現役生活おつかれさまでした。ありがとうございました。思い出ってたくさんありすぎて一言では表せないんですですけれど、まだまだ一緒にやりたかったですけれど...」と目に涙を浮かべます。

山田選手は、「僕も思い出がたくさんあるんですけれど、1年目からお世話になって、めちゃくちゃきつい練習を一緒にやったのは、今すごい頭に浮かんでいて。その練習やったのは、現役では僕と慎吾さんしかいないんですけれど、一緒にやってきた選手が引退されて、すごいさみしい気持ちですけれど、また違った形でお世話になると思うので、またよろしくお願いします」と話しました。

古賀選手は、「入団してから自主トレでお世話になって、まだまだいろんな事を教わりたい。いじっていただいたのもすごく思い出です。違う形でまた違う形でお世話になると思います」と話し、内山選手は、「現役生活おつかれさまでした。僕は5年間と短い時間でしたけれど、たくさん声をかけていただいたおかげで今がある。何かの形で恩返しできるように頑張りたいのでよろしくお願いします」と感謝を述べました。

後輩たちからの言葉を受け、川端選手は涙腺が緩んだ表情を浮かばせながら「もうほんまにあかんで」と涙を拭います。

川端選手は「これから一緒に野球をすることはできないですけど、みんな一生懸命に頑張っている。今年はずっとファームにいましたが、未来がある子たちばっかりなので、成長を陰ながら応援したいと思います」と後輩たちへの思いを語りました。